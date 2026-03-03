La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Chiclana

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado un activo punto de venta de estupefacientes que operaba en la barriada de El Pilar de Chiclana de la Frontera. La operación se saldó con tres detenciones y la emisión de una requisitoria para localizar a una cuarta persona que permanece en paradero desconocido. Los agentes han intervenido 23,29 gramos de cocaína, 6,14 gramos de heroína, 33,48 gramos de hachís, cinco dosis de rebujito preparadas para su venta, así como balanzas de precisión, 555 euros en efectivo y dos defensas eléctricas.

La investigación se inició cuando los guardias civiles del Área de Investigación del Puesto de Chiclana tuvieron conocimiento de que en la mencionada barriada se había instalado un punto de venta muy activo que atraía a numerosos adictos. La actividad generaba un creciente malestar entre los vecinos debido a los hurtos y pequeños delitos que estaban deteriorando la convivencia en la zona.

Las vigilancias permitieron determinar que un domicilio centralizaba el ir y venir de conocidos toxicómanos de la localidad, que accedían adoptando medidas de seguridad como si hubiesen sido aleccionados previamente. Los agentes observaron que el comportamiento de los compradores cambió radicalmente durante la investigación: permanecían más tiempo en el interior y a la salida su conducta era la de personas que acababan de consumir, sin portar sustancia alguna.

Las pesquisas permitieron identificar que detrás de este punto de venta se encontraba una pareja que residía en el domicilio con sus tres hijos adolescentes, uno de ellos recién alcanzada la mayoría de edad. Estaban auxiliados por otros dos varones en distintas tareas relacionadas con el narcotráfico, configurando así un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas al menudeo.

El registro domiciliario se llevó a cabo el pasado 13 de febrero tras obtener el correspondiente mandamiento judicial. A los detenidos se les ha imputado un delito de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas por las defensas eléctricas de gran potencia intervenidas.

La Guardia Civil ha constatado que las ventas de estupefacientes se realizaban en presencia de los tres hijos de dos de los detenidos. Desde hacía un tiempo se permitía a los adictos consumir en el interior del domicilio las dosis recién adquiridas, todo ello con el fin de dificultar la labor policial. La situación ha sido trasladada a los Servicios Sociales y a la Fiscalía de Menores de Cádiz por el grave riesgo hacia los menores que supone este ambiente.

Además de las dos detenciones en el domicilio, se procedió a la detención del tercero de los cuatro integrantes del grupo criminal sin necesidad de registro. El cuarto investigado no ha sido localizado hasta el momento, por lo que se ha emitido una requisitoria de búsqueda y detención contra él.