Un guardia civil resulta herido en Chiclana en una actuación en una vivienda ocupada

Un guardia civil ha resultado herido en Chiclana de la Frontera tras recibir el impacto de un objeto contundente durante una actuación en una vivienda ocupada ilegalmente, según ha denunciado la asociación profesional Jucil.

En un mensaje en redes sociales, la asociación ha explicado que el agente, destinado en el puesto principal de Chiclana, "participaba en una intervención relacionada con la ocupación del inmueble cuando fue agredido, lo que le ocasionó lesiones que han requerido asistencia médica".

La organización no ha detallado el alcance de las heridas, pero ha trasladado su deseo de "pronta recuperación" al compañero afectado, al tiempo que ha alertado de que episodios como este evidencian "la creciente violencia y la falta de respeto hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La asociación reclama un mayor reconocimiento social y una mayor protección para los agentes, "la situación no puede normalizarse", añaden, pues "los guardias civiles cumplen su deber con lealtad y compromiso, pero necesitan el respaldo de toda la sociedad", agrega el comunicado.