La Guardia Civil desmantela dos plantaciones de marihuana en Puerto Serrano

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado dos plantaciones de marihuana que se habían instalado en la zona de la ribera del río Guadalete a su paso por la localidad de Puerto Serrano.

Los agentes localizaron dos huertos ocultos entre la maleza que crece en la ribera del río Guadalete, donde hallaron un total de 225 plantas de tamaño medio que, después de ser arrancadas, han arrojado un peso aproximado de 25 kilogramos.

Hasta el momento no se han producido detenciones. Las diligencias han sido trasladadas al Juzgado de Arcos de la Frontera en funciones de guardia.