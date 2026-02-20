La Guardia Civil desarticula 27 puntos de venta de droga en la Sierra de Cádiz

La Guardia Civil ha desarticulado 27 puntos de venta de drogas en la Sierra de Cádiz en el marco de la segunda fase de la operación Góngora, dirigida contra una organización dedicada a la distribución de estupefacientes a media y pequeña escala en localidades de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.

Según ha informado el Instituto Armado, la actuación se ha llevado a cabo tras el análisis de la documentación obtenida en la primera fase de la operación, desarrollada en mayo del año pasado, en la que se realizaron 17 registros domiciliarios y se investigó a 18 personas por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Nueve de ellas ingresaron en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera.

En esta segunda fase, las actuaciones se han centrado principalmente en detenciones, con 27 arrestados y tres registros domiciliarios, después de que las investigaciones revelaran un sistema de distribución conocido como 'telecoca', en el que el vendedor se desplaza hasta el domicilio o el lugar acordado con el comprador para entregar pequeñas cantidades de droga.

Este método, según la Guardia Civil, dificulta la investigación policial al evitar que los distribuidores porten grandes cantidades de estupefacientes, lo que les permite alegar consumo propio en caso de ser interceptados.

La explotación operativa se desarrolló el pasado 21 de enero y ha permitido dar por desarticulados puntos de venta en las localidades de Olvera, Algodonales, Alcalá del Valle, Montellano, Pruna, Bornos, Puerto Serrano, Almargen, El Saucejo, Los Corrales y El Gastor.

La Guardia Civil ha señalado que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni detenciones.