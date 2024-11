El grupo ecologista Enebro reclama el ciclo terciario para la nueva depuradora de Conil

El colectivo ecologista Enebro en la comarca de la Janda, ha vuelto a reclamar la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Conil. Un proyecto que se viene tramitando desde hace ocho años, y que ahora no contempla el ciclo terciario que permitiría la reutilización del agua para las huertas de la zona.

Según ha expuesto la portavoz de este colectivo, Lola Yllescas, “nos parece inaceptable que la Junta de Andalucía, sin más, haya decidido que la nueva depuradora de Conil, declarada de interés autonómico, no lleve sector terciario”. Para esta conservacionista, “en estos tiempos que vivimos, de sequía, de cambio climático, de fenómenos meteorológicos, no disponer de un recurso que está al alcance, como es el agua depurada, y su posibilidad de reutilización, me parece absolutamente irresponsable:

Así, recuerda que la Junta de Andalucía, “está siempre pidiendo nuevas infraestructuras y nuevas presas”, cuando el recurso más fácil de obtener es “reutilizar las aguas que ya depuramos”, por tanto, “a mí me parece que esta instalación con terciario debía ser, no sólo para Conil, debía ser obligación para toda Andalucía. Andalucía tiene la obligación de recuperar, de reutilizar las aguas que depura”.

El Grupo Enebro es uno de los 35 colectivos y asociaciones que conforman la Plataforma Conil Depuradora Ahora, que desde hace años viene reclamando esta infraestructura que se pretende ubicar en la zona de La Vega, frente al polígono industrial La Zorrera.

La actual depuradora es de 1995 y está diseñada para una población equivalente de 15.000 habitantes que durante los meses de verano puede alcanzar los 30.000. La realidad actual es muy distinta, Conil tiene 23.661 habitantes, una parte importante vive en el diseminado y en las zonas urbanas de El Colorado, Barrio Nuevo y Roche, y su población en verano supera con creces los 100.000 habitantes. Por lo que se considera que el municipio de Conil necesita una nueva EDAR y por eso, ya en el año 2010 la Junta de Andalucía declaró la nueva depuradora demandada por el pueblo “de interés de la Comunidad Autónoma”.