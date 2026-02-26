Grazalema abre la primera oficina comarcal para gestionar las ayudas por el temporal

Vecinos de Grazalema corren por una de las calles inundadas de la localidad.

El Gobierno de España ha abierto este jueves en Grazalema la primera oficina comarcal de atención integral destinada a tramitar las ayudas para los afectados por las inundaciones causadas por las borrascas Leonardo y Marta en Andalucía y Extremadura.

La puesta en marcha de esta oficina se ha producido durante la visita del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, quien ha mantenido un encuentro con alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz para coordinar la aplicación de las ayudas aprobadas por el Ejecutivo y acelerar la recuperación de las infraestructuras municipales.

"El objetivo es que las ayudas lleguen con rapidez y evitar que la burocracia suponga un obstáculo añadido", ha señalado Arcadi España durante la visita.

Las ayudas podrán tramitarse tanto de forma presencial como telemática, a través de la sede electrónica del Ministerio del Interior, mientras que el formulario en papel estará disponible en el apartado de servicios al ciudadano de su página web.

Tras la apertura de la oficina de Grazalema, desde mañana quedarán operativas las oficinas de Correos y las sedes de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, mientras que el resto de oficinas comarcales en Andalucía (14) y Extremadura (4) se irán habilitando progresivamente en los próximos días.

El dispositivo contará con personal de la Administración General del Estado y técnicos de Tragsa, encargados de colaborar en la valoración de daños y la tramitación de expedientes. Además, el programa 'La Administración cerca de ti' se desplazará a zonas con dificultades de acceso para garantizar que los afectados puedan solicitar las ayudas.

Durante la reunión con los representantes municipales se ha abordado también la evaluación de daños en infraestructuras, caminos rurales y servicios públicos esenciales, así como la necesidad de mantener la coordinación entre administraciones durante el proceso de reconstrucción.