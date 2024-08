“Tenemos una gran provincia pero con un serio problema de comunicaciones”

Cádiz/Inmaculada Olivero es la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz. Mucho trabajo en parcelas esenciales para el futuro de una provincia que quiere seguir avanzando cuando ya se avista el tramo final del primer cuarto del siglo XXI. Esta semana concedió una entrevista a este diario en la que repasó la actulidad económica e industrial.

Pregunta.–Hágame una foto del momento actual de la provincia a nivel económico e industrial.

Respuesta.–Cádiz no vive un mal momento. Durante años ha tenido mayores problemas y actualmente nuestra principal industria, que es el sector naval y todo lo que conlleva alrededor, toda la industria auxiliar, no atraviesa una mala situación. Hay otra cuestión importantísima y es que las empresas tractoras han apostado por las nuevas energías, y en eso somos pioneros en la provincia. Estoy hablando de Dragados, de Navantia… A nadie se le escapa que ahora mismo la energía verde es la revolución y cualquier inversión industrial que se haga va paralela a una zona donde se esté trabajando esta energía. Nadie va a invertir en una zona donde no existan energías renovables, porque vamos hacia la sostenibilidad. Eso es un buen termómetro que tenemos. Andalucía va bien en este aspecto pero Cádiz es la segunda provincia con mayor potencia en energía fotovoltáica de la región. Eso es importante para la inversión, la economía y el desarrollo.

P.–Los datos de exportaciones son buenos. ¿Cómo lo valora?

R.–Son muy buenos. En determinados trimestres hemos llegado a estar en cabeza, en otros, hemos sido la segunda provincia de Andalucía. No es un mal momento y no lo digo solo por la carga de trabajo que tengamos de las empresas tractoras, sino también porque hay interés. La Junta ahora mismo con los fondos Trade, que son 244 millones para Andalucía, hemos recibido a un montón de empresas de la provincia que tienen planes de ampliación, de desarrollo, de hacer nuevas inversiones. Tenemos un handicap, y es una realidad: la falta de suelo industrial, un déficit en el que estamos trabajando también con los diferentes ayuntamientos, porque debe estar reflejado en los planes generales. Son ellos los que tienen que definir el modelo de ciudad que quieren, pero la industria es muy importante también. Cádiz tiene una industria potente que es la del turismo, pero no podemos volcarlo todo ahí. Siempre hemos sido referentes como industria. Desde la Junta se está confeccionando la Ley de Espacios Productivos de Andalucía para favorecer que los territorios tengan suelo industrial que atraiga la inversión y la implantación de nuevas firmas.

P.–Ahora que menciona la problemática con el suelo industrial, ¿hay alguna novedad con Las Aletas?

R.–Eso es un tema que no es sólo autonómico. Creo firmemente en ese desarrollo, porque va a ser la punta de lanza industrial de la provincia. Hay mucho suelo copado por industrias pero necesitamos más. No es un tema sólo de la Junta, hay una parte que depende del ministerio. Avanza pero no al ritmo que quisiéramos, te soy sincera. Pero se sigue trabajando y confiamos en que sea una realidad que se convierta en la zona de expansión para nuevas inversiones e industrialización de nuestra provincia.

P.–¿Cómo se ha vivido desde la Delegación de Industria y Economía todo el conflicto de Acerinox en el Campo de Gibraltar?

R.–Con mucha preocupación. Soy campogibraltareña e históricamente Acerinox ha sido una de las empresas tractoras del territorio, trabajan muchas familias en Acerinox y se ha visto resentido no sólo en ella sino en la empresa auxiliar, que ha sufrido bastante. Se ha notado en el consumo. Es una factoría grande. Siempre insto a los sindicatos cuando nos reunimos a dialogar. Es así. Tenemos que tener esa seguridad y esa tranquilidad sindical, porque así es como se favorece la mejora de la industria de la provincia. Los trabajadores tienen que luchar por sus derechos, pero es verdad que la ausencia de ruido favorece la implantación de nuevas industrias y del desarrollo.

P.–La comarca de la Bahía de Cádiz, muy maltratada históricamente por la reconversión naval, lleva años demandando un nuevo plan de reindustralización. ¿Lo ve posible?

R.–Es un tema estatal y no voy a entrar ahí, pero desde la Junta hemos puesto encima de la mesa el Trade, a partir de septiembre saldrán ayudas directas para la industria con todo el tema de energía; y en la provincia de Cádiz tenemos los Fondos de Transición Justa que son 72 millones de euros sólo para nuestra provincia. Sí que es cierto que creo que hay que ayudar, darle la mano al empresario, en todos los aspectos. El acompañamiento al empresario, desde buscar el sitio, ver el catálogo de recursos para la industrializaión, el desarrollo, la implantación de las industrias y las empresas, todo encaminado para que se haga realidad esa inversión. Los tiempos de antes de dar subvenciones en el tiempo no los veo ahora, yo soy de la opinión de que hay que ver la realidad. Nosotros estamos trabajando para el futuro, para dejar un futuro industrial en la provincia. Por eso se habla tanto de formación. La dificultad ahora mismo de la falta de formación ha venido dada porque cuantos jóvenes recuerdan esos conflictos, esos cortes de carreteras… Ahora el panorama es diferente. Tenemos carga de trabajo para muchos años y necesitamos esas nuevas generaciones formadas para no tener que traer gente de fuera. Nosotros tenemos que dar la mejor imagen porque eso está garantizado. No se trata de dar subvenciones, ese no es el modelo, sino más bien el del acompañamiento, la ayuda a la inversión y remar todos a la misma vez. Lo que hay que ver son proyectos reales que garanticen el futuro industrial.

P.–¿Le preocupa la firma del nuevo convenio del metal?

R.–No es un convenio fácil, el sector es reivindicativo pero estamos en un buen momento y confiamos que no haya ningún problema y en la capacidad de diálogo de las empresas y de las secciones sindicales que lo están negociando. Nosotros vemos lo que se está haciendo y no tiene por qué haber ningún problema.

P.–El anuncio del traslado de Airbus a la planta de El Puerto causó incertidumbre en la Bahía. ¿Respira más tranquila viendo que la situación parece haberse reconducido?

R.–Sinceramente yo no vi ningún conflicto en Puerto Real con el tema de Airbus. Es verdad que había una inquietud, pero no había un cierre de empresa sino un traslado. Airbus plantea un polo específico importante en El Puerto, como lo tiene en otras provincias, y se hizo un trabajo entre todo el mundo. Ahora ha llegado una nueva firma china, Zhenshi, que el otro día vino la consejera para estar con ellos en su puesta en marcha. Hemos trabajado en silencio, llevamos meses solucionando escollitos que había que salvar, lo hemos estado haciendo según nuestras competencias, con los representantes de Zhenshi en España y Airbus, y al final se firmó. Y no ha pasado nada. Pienso que ese es el modelo, el diálogo. Ahora mismo están compartiendo la actividad pero todos los escollos que podrían tener con la Junta se solventaron sentados en una mesa. Eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía al lado de las empresas. No queremos ningún conflicto, pero aquí hay que dialogar. Zhenshi va a generar puestos de trabajo, va a generar actividad y todos tranquilos. Nosotros somos una pata de todo el desarrollo industrial y no podemos permitir que se deje de hacer una actividad industrial en nuestra provincia, pero como veíamos que la actividad iba a seguir, es más, que llega una implantación nueva y una empresa que va a generar empleo con una inversión fuerte, pues para adelante. Lo venimos trabajando muchos meses, pero a veces hay que hacer las cosas sin ruido. Es mejor para el futuro.

P.–¿Cómo de importante es para la economía gaditana ese tercer carril en la autopista que vienen demandando insistentemente los empresarios?

R.–Muchísimo. Tenemos una de las mejores provincias de este país, en todos los aspectos, es muy demandada por empresas, por gente que teletrabaja, pero tiene un grave problema de comunicaciones. No somos competitivos en ese aspecto. Estamos luchando, pero todavía el AVE no llega a Cádiz. Un ejemplo: hay muchos sitios en la provincia donde una persona puede asentarse y teletrabajar desde aquí, pero si mañana tiene que ir a Madrid puede tirarse seis horas en un tren. Tenemos ese handicap. Hemos demandado la ampliación del autopista y se está viendo que en los meses de playa se pone imposible. A esto hay que darle una reflexión. Como delegada de Economía he visto que Cádiz necesita que se culminen infraestructuras y que las comunicaciones sean las que merece una capital de provincia. Es que no se entiende que no llegue el AVE, el tapón en la Algeciras-Bobadilla, que es el primer puerto del país, tampoco se entiende, que es clave para el desarrollo industrial, es una demanda en la que me uno obviamente a la Confederación de Empresarios. Es de recibo para Cádiz que llegue el AVE, el desdoble de la AP-4 y el corredor ferroviario. Nuestros diputados en el Congreso lo demandan, como los alcaldes del Campo de Gibraltar, pero es que no tiene ningún sentido lo contrario. También siempre digo que tenemos que gobernar para todos y no introducir un factor político en un tema que lo que hace es condenar el futuro de un territorio y de unas nuevas generaciones sólo porque el color político no te gusta. Eso no puede ser. El orgullo de un político es trabajar, es hacer cosas y decir esto lo favorecí yo. No comparto otras actitudes.

P.–Ahora que me comenta lo del color político, ¿fluye mejor la relación cuando se habla con compañeros de un mismo partido que están al frente de otras administraciones?

R.–Eso es una realidad, pero vamos, que hay muchos alcaldes socialistas que no podrán decir que no levantan un teléfono y tienen hilo directo con un delegado territorial, porque lo hacemos todos. Es verdad que hay algún alcalde que está enfadado perpetuo, pero bueno, eso es algún caso puntual. La delegada del Gobierno lo tiene muy claro. También digo que si hablas con un alcalde de tu partido pero que tiene otra idea diferente pues se habla, se debate y se consensúa, eso es así, con todos los partidos. Nosotros trabajamos para todos. Sí es verdad que hemos llegado a convenios con Diputación que antes eran impensables. Convenios que serán importantes para la provincia. El diálogo es importante para la provincia, pero dos personas no se entienden si una no quiere.

P.–Los terrenos de Delphi los ha comprado el Cádiz para hacer un nuevo proyecto de industria del deporte. ¿Ve bien esa nueva idea o preferiría que ese suelo siguiera albergando industrias más tradicionales?

R.–Puedo decir que con el Cádiz se está trabajando, hay diálogo, y todo lo que se haga para desarrollo de la provincia será importante, porque genera empleo, bien sea en esos suelos o en otros. Nosotros no hemos tenido ninguna confrontación, ni con el proyecto del Cádiz ni con ninguno, lo importante es que se cree empleo, desarrollo y riquezas. Es bueno poner a la provincia en vanguardia. No podemos ir a remolque, hay que dar pasos adelante. Nosotros mantenemos el diálogo y todo lo que se haga será para favorecer el desarrollo industrial.

P.–Por último, ¿alguna novedad con el Centro de Fabricación Avanzada?

R.–Es que el CFA ya está listo y a finales del último trimestre va a empezar a funcionar.