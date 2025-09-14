El Gobierno notifica 2.849 pisos turísticos ilegales en Cádiz

Caja porta llaves en el exterior de unos pisos turísticos en Cádiz

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Estos inmuebles son pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez, ha informado el Ministerio.

La medida la ha avanzado este domingo en Málaga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha explicado en un mitin del PSOE que se han detectado miles de irregularidades en viviendas que pretenden convertirse en alquileres turísticos y ha anunciado que, en total, se retirarán 53.000 en España.

En Andalucía, por provincias, son 8.014 en Málaga; 2.849 en Cádiz; 2.533 en Sevilla; 1.250 en Granada; 851 en Almería; 556 en Huelva; 503 en Córdoba; y 184 en Huelva.

En cuanto a las capitales, son 2.289 en Sevilla; 1.471 en Málaga; 620 en Granada; 403 en Cádiz; 397 en Córdoba; 117 en Almería; 19 en Huelva; y 12 en Jaén.

Los municipios de Andalucía con mayor número de solicitudes revocadas son Sevilla con 2.289 y cuatro de la provincia de Málaga: Marbella, con 1.802; Málaga, con 1.471; Benalmádena, con 926; y Fuengirola, con 686.