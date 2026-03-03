El Gobierno no teme "consecuencias" de EEUU por no permitir el uso de la Base de Rota

Imagen reciente de los muelles de la Base de Rota, con destructores de EEUU al fondo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que el Gobierno no teme que pueda haber "ninguna consecuencia" a su negativa a permitir a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para su operación militar en Irán, al tiempo que ha negado que se esté quedando solo en su postura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares ha defendido una vez más la negativa del Gobierno, insistiendo en que la operación lanzada por Estados Unidos e Israel no cuenta con el aval de la ONU y no se enmarca en el convenio firmado bilateral que permite el uso de las dos bases, de soberanía española.

Por tanto, "no hay nada extraño ni sorprendente" en la decisión del Gobierno y por ello, ha agregado, "no esperamos en absoluto ninguna consecuencia". Asimismo, el ministro ha dicho que no ha habido ningún contacto con la Administración de Donald Trump y ha asegurado que no ha llegado "queja ninguna" por su posicionamiento.

Al hilo, ha defendido que "está absolutamente fuera de toda da para todo el mundo" el que "España sea un aliado comprometido y fiable", enumerando el despliegue de efectivos en distintas misiones en el exterior.

En cuanto a las críticas hacia el Gobierno por no alinearse con Estados Unidos ni secundar tampoco la postura adoptada por Alemania, Francia y Reino Unido, que se han mostrado dispuestos a intervenir para defender sus intereses y lo de sus aliados en la región, Albares ha dicho que le suena "familiar".

Así, ha recordado que también se dijo lo mismo cuando el Gobierno decidió reconocer el Estado palestino. "También en esos momentos se decía que íbamos solos, luego resultó que no íbamos solos. Éramos los primeros y estábamos liderando una inmensa mayoría que venía después con nosotros", ha esgrimido.

"Sentimiento de los españoles"

Según Albares, "la posición del Gobierno de España representa el sentimiento abrumadoramente mayoritario de los españoles y el sentimiento abrumadoramente mayoritario en el mundo". "Somos muchos más", ha dicho, los países en el mundo que defienden la Carta de Naciones Unidas, el respeto del Derecho Internacional y los que creen que "al final la cooperación es siempre mucho más poderosa que la confrontación".

Con todo, ha aclarado que la postura del Ejecutivo no solo es coherente con la línea mantenida de defensa de la legalidad internacional en conflictos como Ucrania o Gaza o la reciente situación en Venezuela, sino que también busca la "protección de los españoles, de nuestros trabajadores, de nuestras empresas, de nuestros consumidores" frente al impacto que el conflicto en Oriente Próximo pueda tener.

El Gobierno está teniendo en cuenta, ha incidido, "tanto la necesidad de mantener un orden mundial basado en reglas y que no sea la ley de la selva la que impere, como los intereses muy directos españoles, de nuestros agricultores, de nuestros empresarios, de nuestros ciudadanos en general".

Rutte destaca apoyo clave de aliados como España a EEUU pese a no participar en la guerra

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este martes el "apoyo habilitador clave" que están proporcionando aliados como España a Estados Unidos pese a que no forme parte de la campaña militar de ese país e Israel contra Irán.

"Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando un apoyo habilitador clave que no forma parte de la campaña, pero que tiene que ver con el acceso logístico. Por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía", indicó Rutte durante una rueda de prensa en Skopje, preguntado por el rechazo de España a apoyar la campaña militar contra Irán.

dejó claro que "se trata claramente de una campaña liderada por Estados Unidos e Israel" y que Washington no ha solicitado a la Alianza Atlántica unirse a ella.

No obstante, subrayó que "los aliados individuales, cuando tienen la opción y la posibilidad de poner a disposición bases, etcétera, lo están haciendo, y siento un apoyo generalizado en Europa".

"He hablado por teléfono con muchos líderes durante el fin de semana y también a principios de esta semana, y he percibido claramente que la eliminación de la capacidad nuclear, la eliminación de la capacidad de misiles balísticos y también la desaparición de (el ayatolá) Jamaneí son aplaudidas por muchos de mis colegas de la OTAN", apuntó.

El político neerlandés enfatizó que la OTAN "se compromete a defender cada centímetro del territorio aliado, independientemente del origen de la amenaza", e indicó que los mandos militares de la Alianza "trabajan día tras día en ello utilizando un enfoque de 360 grados, que incluye cualquier amenaza procedente del terrorismo".

"La OTAN no está involucrada directamente, pero seamos absolutamente claros. ¿Qué está pasando aquí? Irán está a punto de hacerse con capacidad nuclear y con capacidad de misiles balísticos, lo que supone una amenaza no solo para la región de Oriente Medio, sino también una amenaza existencial para Israel. También supone una amenaza para nosotros aquí en Europa", explicó.

Recordó que esa batería antiaérea española "ya lleva diez años defendiendo intereses clave de Estados Unidos en Turquía, a través del sistema Patriot".