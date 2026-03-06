Gobierno, Junta y Diputación constituyen el comité técnico para el arreglo de caminos rurales de uso público

Las tres principales administraciones afectadas, Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz, se han reunido este viernes para constituir el Comité Asesor Técnico que elaborará propuestas de arreglo de caminos rurales de uso público en la provincia. El objetivo de este ente es el de coordinar proyectos y priorizar actuaciones para la recuperación de los caminos rurales dañados por los temporales.

Tal y como informan desde la Subdelegación del Gobierno, el Ejecutivo ha articulado ayudas urgentes para la recuperación de estas infraestructuras, entre las que destaca la asignación de 600 millones de euros destinados a la reparación de caminos agrarios, regadíos y otras instalaciones rurales. Estas medidas forman parte del paquete de reconstrucción aprobado para las zonas más afectadas por las borrascas, que supera los 7.000 millones de euros, con actuaciones en Andalucía.

Dentro de las diferentes medidas de apoyo que ha aprobado el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se encuentra el conjunto de actuaciones que van a contribuir a la recuperación de la capacidad productiva, a través de la restauración de caminos agrarios e infraestructuras asociadas y recuperación de comunidades de regantes y comunidades de usuarios del agua afectadas por las borrascas, como medida necesaria para apoyar la recuperación de las explotaciones agrarias afectadas.

La Empresa de Transformación Agraria SA (TRAGSA) realizará las actuaciones que se estimen más adecuadas para la recuperación urgente de los caminos agrarios de uso público que se consideren esenciales para la actividad agraria e infraestructuras asociadas, y de las infraestructuras de las comunidades de regantes y comunidades de usuarios del agua que hayan sido afectadas por las borrascas ocurridas en diferentes municipios de España entre el 1 de enero de 2026 y el 20 de febrero.

Los criterios para la priorización de las obras serán en un primer punto las infraestructuras cuya operatividad resulte esencial por motivos agronómicos que, de no efectuarse en tiempo, comprometan la producción agraria; las que beneficien a una mayor cantidad de explotaciones agrarias y por tanto de agricultores y, finalmente, las actuaciones que puedan ejecutarse rápidamente para reducir el impacto socioeconómico directo e indirecto de la zona agraria afectada.

La reunión, celebrada en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, ha estado presidida por la subdelegada del Gobierno en Cádiz Blanca Flores, que ha estado acompañada por el secretario general de la Subdelegación, David Riaza, y por el jefe de la Dependencia de Agricultura y Pesca, Mario de la Cueva.

También han participado el gerente provincial para Cádiz-Ceuta de Tragsa, Manuel Ángel Obrero; y el jefe de Obras, Explotación y Proyectos de la oficina de SEIASA en Sevilla, Álvaro Gutiérrez, empresa instrumental del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la modernización y consolidación de los regadíos.

Por parte de la Junta de Andalucía ha estado representada por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco Moreno, que ha destacado “la colaboración entre administraciones para que los recursos se repartan y lleguen a todos los municipios de la provincia”, además de incidir en el apoyo del Gobierno andaluz y añadir que “la Junta trabaja junto a la Subdelegación y la Diputación para dar respuesta a los caminos que dan acceso a las explotaciones agrarias y ganaderas de nuestra provincia después de la borrasca”. La Diputación Provincial de Cádiz ha contado con Antonio Aragón, diputado del Área de Asistencia a Municipios, servicio que canalizará las solicitudes de los ayuntamientos ante la Subdelegación.