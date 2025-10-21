El Gobierno aprueba una partida de 22,5 millones para el empleo agrario gaditano que generarán 226.778 jornadas de trabajo

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido este martes la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), subvencionado por el Gobierno Central, que repartirá en la provincia 22,5 millones de euros entre 137 proyectos que se van a desarrollar en el ejercicio 2025-2026.

En esta reunión se han aprobado por unanimidad los proyectos de obras de interés general y social de Garantías de Rentas y de Empleo Estable en 41 municipios de la provincia de Cádiz, ha indicado la Subdelegación en una nota. La cuantía destinada a los municipios gaditanos por este programa de empleo agrario se ha incrementado un 28,77% desde el año 2019, pasando de 17,4 millones a los 22,5 actuales, siendo el importe total de la inversión, incluyendo el coste de materiales, de 32,7 millones de euros.

Esta cantidad supone la realización de 12.367 contrataciones y se generarán 226.778 jornadas de trabajo en la provincia gaditana, según ha apuntado la Subdelegación. La aportación estatal financia la totalidad de los salarios y seguros sociales del personal contratado y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social paga el 70% del total de los proyectos, mientras que Junta y Diputación aportan el 30% restante.

En la reunión de este martes, realizada por videoconferencia, se han dado cita las instituciones y organismos miembros de la Comisión Provincial, como la Diputación, la Junta de Andalucía, la Federación de municipios, la Confederación de Empresarios de Cádiz, las organizaciones sindicales CCOO y UGT, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Dependencia de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno.

Proyectos de Garantías de Rentas

Para los 94 proyectos de Garantía de Rentas se destina el 78,05% del total de estos fondos del PFEA, lo que se traduce en 17.5 milones de euros. Esto va a suponer la realización de 9.620 contrataciones y un total de 176.361 jornadas laborales. El SEPE otorga estas ayudas directamente a los municipios teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta.

En cuanto al coste de los materiales, es de 7,9 millones de euros, lo que eleva el montante total de este programa en la provincia de Cádiz a 25,4 millones. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.

Proyectos de Empleo Estable

En cuanto al Empleo Estable, se han aprobado 43 proyectos, que representan el 21,95% restante del total de fondos asignados para Cádiz, en concreto, 5 millones. Con ello se van a realizar 2.747 contrataciones, con un total de 50.417 jornadas laborales. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis. El coste de los materiales en el programa de Empleo Estable se eleva a 2,2 millones, con lo que la cuantía total invertida es de 7,2 millones de euros.

Como criterios de selección se contemplan el número de puestos de trabajo que generen, si el mismo proyecto se presentó anteriormente y no alcanzó puntuación suficiente, si el municipio no tuvo proyectos de Empleo Estable en ediciones anteriores, si se imparte a los trabajadores formación que mejore la empleabilidad en competencias y empleos verdes y digitales, y la integración del principio de igualdad, con un compromiso de solicitar en la oferta de empleo un porcentaje de mujeres superior al 50%, entre otros.

Seis de los proyectos, cuatro de Empleo Estable y dos de Garantía de Rentas, han quedado condicionados a la revisión de documentación para su aprobación definitiva.