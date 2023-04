El gobierno andalucista de Barbate denuncia 200 contrataciones "a dedo" del último alcalde del PSOE

El gobierno andalucista de Barbate que preside el alcalde Miguel Molina ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz a su predecesor en el cargo, Rafael Quirós (PSOE), a quien acusa de realizar "a dedo" 200 contrataciones de empleados municipales en los cuatro meses anteriores a las elecciones municipales que se celebraron en 2015.

La denuncia ante la Fiscalía tiene fecha de registro del pasado 27 de febrero, está firmada por la actual delegada municipal de Recursos Humanos, Tamara Caro, que es también la concejala de Economía y Hacienda, y va dirigida no sólo contra Rafael Quirós sino también contra el que fue delegado municipal de Recursos Humanos en el último gobierno socialista de Barbate, Juan Francisco Conejo.

En el escrito presentado ante la Fiscalía están detalladas las contrataciones realizadas a 199 personas con cargo al Ayuntamiento de Barbate entre enero y mayo de 2015. Además, se precisa que todos estos contratos fueron tramitados mediante decretos de alcaldía y se afirma además que ni uno de ellos cuenta con un procedimiento previo de selección. "Estos decretos se encuentran ayunos, es decir, no tienen sustento alguno en informe de asesoría jurídica, informe de intervención de fondos ni procedimiento de selección. En consecuencia, no existe expediente administrativo alguno ni proceso de selección", se afirma en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico.

En concreto, algunos de los contratos denunciados tenía una duración de pocos días o semanas y hay casos de algún empleado con casi una veintena de contrataciones en poco más de cuatro meses. La mayoría de los empleados tenían como destino el servicio municipal de limpieza, aunque también constan informadores turísticos, trabajadores sociales, psicólogos, oficial de fontanería, vigilantes, oficial electricista, oficial de jardines, etc. A día de hoy ninguna de estas personas supuestamente contratadas a dedo siguen trabajando en el Ayuntamiento.

Para el gobierno andalucista de Barbate los hechos denunciados podrían ser susceptibles de ser calificados "como mínimo" como delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, ninguno de los cuales habría prescrito aún. En cualquier caso ahora tendrá que ser la Fiscalía la que, una vez que proceda a investigar los hechos, determine si corresponde archivar la denuncia o, por el contrario, trasladar el caso a los Juzgados de Barbate para su instrucción.

Fuentes cercanas al gobierno de Barbate han explicado que, pese a que los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía se remontan a hace ocho años, lo han denunciado ahora primero porque tardaron mucho tiempo en descubrir estas supuestas contrataciones a dedo y segundo porque la búsqueda de los supuestos expedientes de estos contratos ha supuesto un proceso complicado que se ha prolongado durante meses.

La rivalidad en Barbate entre el PSOE y los andalucistas (antes del PA y ahora de AxSí) viene de lejos. Hay que recordar que Rafael Quirós llegó a esta Alcaldía en 2007 y que en los ocho años que estuvo en el cargo uno de sus principales azotes fue el andalucista Miguel Molina. Finamente, en las elecciones municipales de 2015 se produjo el vuelco político en este municipio jandeño, donde el PA ganó esas elecciones municipales logrando ocho concejales y superando los cinco que obtuvo el PSOE de Quirós y los cuatro que logró el PP.

En ese primer mandato de Molina como alcalde Rafael Quirós aguantó en la oposición, para dejar definitivamente la política en 2019. Entonces, hace cuatro años, Molina logró una clarísima mayoría absoluta, al obtener 17 de los 21 concejales con que cuenta la Corporación barbateña.

De cara a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo esta rivalidad entre AxSí y PSOE no ha hecho sino agravarse, sobre todo después de que los socialistas hayan fichado como candidato a la Alcaldía barbateña a Javier Rodríguez Cabeza, más conocido como Javito y que durante años fuera la mano derecha del actual alcalde, Miguel Molina, en este gobierno municipal.

Rafael Quirós: "Están obsesionados conmigo"

"¿Cómo? ¿Que los andalucistas de Barbate me han denunciado? Qué novedad, ¿no? Mire, yo es que creo que están obsesionados conmigo, y eso que dejé la política hace ya cuatro años. Pero como todas las denuncias que me han puesto se van archivando paulatinamente, pues tienen que buscar otras. Y ahora salen con una cosa de hace ocho años. Me parece increíble". De esta manera reaccionó el ex alcalde socialista de Barbate, Rafael Quirós, ante la denuncia presentada ante la Fiscalía por la actual delegada municipal de Recursos Humanos.

A bote pronto, Quirós considera que buena parte de estas contrataciones, en especial las de corta duración, "se corresponderán con las que había que hacer en el servicio de limpieza urbana para los turnos de fin de semana". "En ese servicio los fijos trabajaban de lunes a viernes y había que buscar a eventuales para los fines de semana. Y no teníamos una bolsa de empleo", recuerda. El ex regidor aclara que para cualquier fin de semana "teníamos que contratar a entre 10 y 12 eventuales". Además, niega que esa forma de actuar se circunscribiera a los cuatro meses anteriores a las elecciones municipales de 2015 "porque lo hicimos así durante los ocho años que estuve en el cargo".

Además, Quirós no descarta también que algunos de los contratos denunciados por el actual gobierno andalucista correspondieran a los de los planes de empleo para mayores de 45 años y para menores de 35 que puso en marcha el último Gobierno socialista de la Junta que presidía Susana Díaz.