El Gobierno abre la puerta a recuperar la laguna de La Janda

El Gobierno central considera que el proceso para recuperar la histórica laguna de La Janda debe comenzar con su incorporación al dominio público hidráulico en la planificación hidrológica del próximo ciclo, cuya entrada en vigor está prevista para 2027. Así lo expuso ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante una reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz con el colectivo ciudadano que defiende la restauración de este antiguo humedal.

Según explicó a los medios de comunicación, en una intervención previa al encuentro, el momento actual es “crítico” para tomar decisiones sobre el futuro del enclave. El primer paso, señaló, consiste en aprovechar la redacción del nuevo plan hidrológico de la demarcación intracomunitaria para identificar formalmente la laguna como parte del dominio público hidráulico, lo que permitiría iniciar posteriormente actuaciones de recuperación ambiental.

El responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicó que el departamento “está dispuesto” a colaborar con la Junta de Andalucía en este proceso de planificación, que debe abrirse ahora a la participación social y territorial.

La recuperación de La Janda se plantea como un proyecto de gran escala que, a juicio del secretario de Estado, podría apoyarse en la experiencia reciente del acuerdo institucional alcanzado para impulsar actuaciones en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Aquel proceso, recordó, permitió superar discrepancias entre administraciones y articular un marco de intervención común.

En este caso, el objetivo sería “construir un espacio de entendimiento entre las distintas administraciones y los actores del territorio” para diseñar un plan progresivo de recuperación del humedal.

El principal obstáculo, según reconoció, es la complejidad derivada de la ocupación histórica del territorio. Durante décadas, la antigua laguna ha sido transformada para usos agrícolas y otras actividades económicas, lo que implica la existencia de explotaciones consolidadas y derechos adquiridos.

“Hay actividad ya ubicada y hay intereses legítimos”, admitió, “por lo que cualquier intervención requerirá procesos de diálogo con propietarios, sectores económicos y organizaciones sociales”.

Otro de los elementos clave será la delimitación del espacio susceptible de recuperación. En este sentido, el secretario de Estado señaló que la propia dinámica natural reciente “ha permitido identificar con bastante claridad” los límites originales de la laguna, lo que podría servir de referencia “para establecer el deslinde del dominio público”.

A partir de esa delimitación, explicó, se podría comenzar a trabajar en un plan de intervención gradual que permita “rescatar para la sociedad un patrimonio que es público”.

El proyecto de recuperación de La Janda ha cobrado fuerza en los últimos años gracias a la movilización de colectivos ciudadanos y ambientalistas, que reclaman la restauración parcial del que fue uno de los humedales más extensos de la península ibérica antes de su desecación en el siglo XX.

El ministerio recordó además que la recuperación de humedales se enmarca dentro de una estrategia más amplia vinculada a los programas europeos LIFE, que prevén movilizar en torno a 270 millones de euros en España durante la próxima década para actuaciones de restauración ecológica.

En la reunión se acordó encargar un estudio independiente, probablemente a una universidad, para conocer el alcance de la recuperación en términos socioeconómicos. Después se hablaría de diseñar su ejecución, siempre con la participación de la Junta, que es la competente es la demarcación Guadalete-Barbate. Fuentes consultadas indican que los ecologistas han salido bastante satisfechos.