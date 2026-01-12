La gestión navideña incrementa la tensión política en el Ayuntamiento de Sanlúcar

La celebración de la últimas navidades en Sanlúcar han aumentado la crispación que se vive en el contexto político de la ciudad desde las ultimas elecciones. Los principales grupos de la oposición en el Ayuntamiento, PSOE y PP, han señalado diversos problemas en la programación, la seguridad y el alumbrado de la ciudad durante estas semanas ante el gobierno debilitado y en minoría de Izquierda Unida.

El concejal del PSOE, Pacote Pizarro, ha declarado que la ciudad ha vivido “la Navidad más triste de las últimas décadas”, atribuyendo este resultado a las decisiones del ejecutivo. Según el PSOE, el retraso en el montaje del alumbrado extraordinario en barrios como Bonanza, La Algaida, el Barrio Alto y la Avenida Godoy evidencia un abandono de estas zonas, mientras que la eliminación de algunas actividades de ocio infantil en barrios como El Palomar y La Dehesilla habría afectado a la participación ciudadana.

Los socialistas también señalan problemas de seguridad y organización en la celebración, incluyendo “la ausencia de la Policía Local, problemas en el tráfico y un aumento de los robos durante estas semanas”, así como recortes en actividades inclusivas para personas con discapacidad, que habrían afectado al Belén y a los pasacalles de la Cabalgata de Reyes. Además, destacan que la difusión de la programación fue insuficiente, lo que limitó la asistencia de los vecinos.

Por su parte, la presidenta del PP de Sanlúcar y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha coincidido en señalar retrasos y deficiencias en la organización de la Navidad. Según Pérez, el alumbrado extraordinario se encendió tarde —a partir del 7 de diciembre solo en el centro, mientras que los barrios periféricos esperaron hasta el 11— y la programación de actividades comenzó a difundirse en la web municipal a mediados de diciembre. La dirigente popular apunta que estas decisiones habrían reducido la afluencia de público a los eventos y afectado negativamente al comercio y la hostelería local, mientras que otros municipios de la provincia habrían atraído a los vecinos.

En relación con la seguridad, Pérez afirmó que la Policía Nacional tuvo que asumir funciones que normalmente corresponderían a la Policía Local durante fechas señaladas como Nochebuena, Navidad y la Cabalgata de Reyes, por restricciones en los servicios extraordinarios municipales.

Ambos partidos coinciden en que la Navidad 2025-2026 en Sanlúcar no alcanzó los niveles de participación y organización deseados y subrayan la importancia de la planificación y colaboración entre el Ayuntamiento, entidades locales y comerciantes para futuras celebraciones.