El Ayuntamiento de Sanlúcar reclama al PP la equiparación salarial para sumarse a los programas de empleo

El gobierno local de Sanlúcar de Barrameda ha reiterado su petición a la Junta de Andalucía para que los programas autonómicos de empleo incluyan la equiparación salarial de las personas contratadas con respecto al personal municipal. El Ejecutivo municipal sostiene que esta medida evitaría que los ayuntamientos tengan que cofinanciar dichos planes con fondos propios.

La reivindicación se produce en el contexto de las críticas formuladas por el Partido Popular en relación con el programa Activa-T Joven. El primer teniente de alcaldesa, David González, ha señalado que este programa no contempla la equiparación salarial, lo que, a su juicio, supone una carencia ya detectada en otras iniciativas autonómicas similares.

Según ha explicado González, el Ayuntamiento viene solicitando desde el inicio del mandato que la Junta garantice unas condiciones salariales homogéneas en todos los planes de empleo que impulsa. En este sentido, ha puesto como ejemplo programas financiados por el Gobierno central que, según el Consistorio, sí contemplan dicha equiparación, como la oficina de inserción sociolaboral que se pondrá en marcha en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Barrio Alto con una inversión de 590.000 euros, financiada a través de un acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el marco del Acuerdo de Doñana.

El Ayuntamiento ha señalado asimismo que otros municipios de la provincia, como San Fernando, El Puerto de Santa María y Trebujena, tampoco han solicitado el programa Activa-T Joven, que prevé ayudas de entre 10.900 y 17.000 euros por contratos de seis meses, una cuantía que considera insuficiente para cubrir la equiparación salarial.

En el ámbito de las políticas de empleo y formación, el gobierno local destaca que actualmente se encuentran en ejecución tres programas en Sanlúcar. Desde el inicio del actual mandato, el Ayuntamiento ha destinado más de tres millones de euros al pago de sentencias favorables a trabajadores de planes de empleo anteriores y ha realizado aportaciones económicas para complementar subvenciones autonómicas, como en el programa Andalucía Activa, que permitió la contratación de diez peones de jardinería durante seis meses.

La equiparación salarial ya se aplica, según el Consistorio, en el programa Andalucía Orienta mediante una aportación municipal superior a los 192.000 euros, y el Gobierno local mantiene su compromiso de extenderla a otros programas, como Experiencias Profesionales para el Empleo y Enseña y Emprende, para lo cual prevé consignar una partida de 300.000 euros en los presupuestos municipales de 2026.

Desde el ejecutivo local se ha instado al Partido Popular a apoyar los próximos presupuestos municipales y a trasladar esta reivindicación al Gobierno andaluz. Asimismo, el Ayuntamiento ha subrayado que las políticas de empleo impulsadas en los últimos años han contribuido a una reducción del desempleo en la ciudad, cifrada en más de 1.200 personas desde 2023, situando la tasa de paro en el 25,1%.