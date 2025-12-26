El futuro Parque de Bomberos de Sanlúcar toma forma tras la visita de la alcaldesa y el Consorcio

La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, ha realizado una visita institucional al Parque de Bomberos de la localidad acompañada por el presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC), José Ortiz, y el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Narciso Vital.

Según se ha informado, el objetivo de la visita ha sido trasladar un mensaje de felicitación con motivo de las fiestas navideñas, especialmente a los efectivos del Cuerpo de Bomberos que permanecen de guardia durante estas fechas para garantizar la seguridad en Sanlúcar y en otros municipios de la comarca.

Durante el encuentro, José Ortiz destacó la labor de los bomberos que continúan prestando servicio durante las celebraciones y se refirió al clima de cooperación existente entre el Consorcio y el Ayuntamiento de Sanlúcar. Por su parte, la alcaldesa agradeció la presencia del presidente del CBPC y subrayó la colaboración institucional entre ambas entidades, que, según señaló, ha permitido avanzar en proyectos conjuntos.

Entre ellos, se encuentra la futura construcción de un nuevo Parque de Bomberos en Sanlúcar, una infraestructura que dará servicio también a Chipiona y Trebujena. El proyecto contempla la edificación del parque en una parcela municipal de uso dotacional de más de 3.800 metros cuadrados, situada en la zona de Las Palmeras, con acceso directo a la carretera de Chipiona. El Ayuntamiento cederá el terreno al Consorcio, que prevé una inversión aproximada de cuatro millones de euros, ya incluida en su planificación presupuestaria.

De acuerdo con la información facilitada, las obras podrían comenzar en los próximos meses. Desde el Ayuntamiento se señala que este acuerdo permitirá poner en marcha una iniciativa que llevaba años pendiente de ejecución, mientras que el Consorcio será el encargado de desarrollar y gestionar la nueva instalación una vez finalizada.