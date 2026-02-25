Funcionarios de Justicia de Cádiz protestan por el "caos" en la implantación de los Tribunales de Instancia

Funcionarios de Justicia de Cádiz se han concentrado este miércoles frente al estadio Nuevo Mirandilla de la capital gaditana en señal de protesta por "el desorden e improvisación" en la implantación de los Tribunales de Instancia.

Durante la movilización, unos 100 funcionarios cortaron el tráfico y ocuparon parte de la avenida de la Sanidad Pública con carteles que denunciaban "el caos de la Justicia, la desorganización, la falta de medios materiales y personales, así como el hacinamiento del personal en las infraestructuras judiciales".

Para finalizar la protesta, la portavoz del sindicato convocante STAJ, Carmen del Castillo, leyó un manifiesto en el que afeaba tanto al Ministerio de Justicia como a las comunidades autónomas con competencias transferidas la imposición de un nuevo modelo organizativo "sin medios, sin planificación y sin consenso, cargando una vez más el peso sobre las espaldas de los trabajadores, con unas infraestructuras con espacios indignos para cualquier empleado".

"Mientras el Ministerio habla de eficiencia, en los juzgados hay colapso, falta de personal, sistemas informáticos deficientes y condiciones laborales más precarias.Mientras la Consejería de Justicia habla de modernización, se recortan derechos y se ignora la realidad de los órganos judiciales", concluía el manifiesto.