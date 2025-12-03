Comienza la fabricación de los FSS de Navantia para Reino Unido con el corte de chapa en Appledore

Navantia ha comenzado la construcción del primero de los buques de apoyo logístico (Fleet Solid Support, FSS) para la Marina de Reino Unido en el astillero británico de Appledore. El primer corte de chapa da el pistoletazo de salida en los talleres de un contrato que repercutirá en Puerto Real, encargado de la fabricación de bloques de cada uno de los tres barcos encargados. Una carga de trabajo que inundará los astilleros gaditanos en el primer semestre de 2026.

Como es tradicional, se ha comenzado con la ceremonia del primer corte de chapa que se ha desarrollado en Appledore, en un acto presidido por el ministro de Industria de Defensa de Reino Unido, Luke Pollard. También ha estado presente el comodoro de la Real Flota Auxiliar (RFA), Sam Shattock, que ha desvelado el nombre de este primer buque: RFA Resurgent.

"Esta colaboración entre Reino Unido y España es importante. En un momento en el que las naciones europeas afrontan retos comunes en materia de seguridad, una cooperación industrial como esta nos fortalece", ha declarado el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, que también se ha referido a que el inicio de la construcción se produce menos de tres años después de la firma del contrato y sin que se haya cumplido un año de la adquisición de las capacidades productivas de Harland & Wolff. Los problemas económicos del constructor británico, que formaba parte del consorcio Team Resolute, que se había hecho con el encargo para la Royal Navy, llevaron a la compañía española, a través de su filial Navantia UK, a cerrar esta operación para cumplir con el programa. "Ha pasado casi un año desde que las instalaciones de Appledore, Belfast, Methil y Arnish se unieron a Navantia UK. Hoy me gustaría reconocer el arduo trabajo de todos los implicados en la integración y en la creación de este nuevo actor en la construcción naval británica. Hoy también celebramos vuestro compromiso y profesionalidad, como miembros de una familia multinacional de más de 6.500 personas", ha resaltado.

Además, la ceremonia de este miércoles marca la primera ocasión en la que el grupo Navantia construye un programa internacional fuera de España en un astillero propio, "un paso hacia la internacionalización de forma contundente", en palabras de Domínguez.

La carga de trabajo

Cada buque FSS tendrá 216 metros de eslora -el equivalente a dos campos de fútbol de la Premier League- y 39.000 toneladas de desplazamiento, por lo que serán los segundos buques más grandes al servicio de la Defensa de Reino Unido, solo por detrás de los portaaviones. Esta nueva capacidad reforzará las operaciones de defensa, permitiendo que la Royal Navy permanezca en el mar durante periodos prolongados sin necesidad de regresar a puerto.

Appledore construirá las secciones de proa de los buques, que estarán formadas por tres bloques individuales. En el centro de Navantia UK en Methil, situado en Escocia, está en construcción una barcaza para el traslado de los bloques desde Appledore a Belfast. Allí se realizarán otros bloques y el ensamblaje de cada buque. Puerto Real también contribuye con la producción de bloques. Para el primero de los barcos se contará, además, con el astillero de Ferrol, que asume los dos bloques que debían fabricarse en Belfast, en la que Navantia ha invertido para su modernización.

La inversión de Navantia UK se extiende a los otros tres centros de trabajo adquiridos para la aplicación de las tecnologías de diseño y construcción 5.0 que Navantia está implantando en sus astilleros en España, con la instalación de equipos de última generación, como cortadoras de plasma robóticas, una línea de paneles planos totalmente mecanizada y sistemas automatizados de control de calidad.

También se están mejorando los sistemas de entrega, la gestión de almacenes y la integración digital, garantizando que los buques FSS puedan entregarse con mayor rapidez y precisión. En Appledore, la inversión incluye un sistema de corte por plasma tres veces más rápido –utilizado este miércoles para cortar el acero-, la automatización de 36 grúas y otras mejoras para optimizar la fabricación y los tiempos de entrega.

Un buque innovador

"Este es un momento significativo, ya que comenzamos la construcción del nuevo buque FSS, que mantendrá a nuestra Royal Navy preparada para combatir y capaz de disuadir futuras amenazas. Al respaldar la construcción naval británica, estamos creando más de 1.200 empleos cualificados en Devon, Belfast y más allá. Esto demuestra que la defensa actúa como motor de crecimiento, impulsando comunidades en todo el Reino Unido. En una nueva era de amenazas, estamos invirtiendo una mayor parte de un presupuesto de defensa creciente en nuevas plataformas y tecnologías", ha manifestado el ministro de Preparación y de Industria de Defensa

El comodoro de la Real Flota Auxiliar ha expuesto que "el buque es innovador, cumple con los últimos estándares de protección medioambiental y está diseñado desde cero para proporcionar sostenimiento marítimo de la forma más eficiente posible. Su construcción dará impulso a la industria naval del Reino Unido, apoyando empleos y economías locales en los distintos lugares de construcción y ensamblaje en el país. Me entusiasma ver cómo este buque se incorpora a la flotilla y demuestra sus capacidades en el momento oportuno. Un verdadero habilitador para el combate de la Royal Navy del mañana".