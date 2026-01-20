Fraude a la Seguridad Social en Cádiz: Desarticulada una red de empresas ficticias

La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha desarticulado una red dedicada al fraude contra la Seguridad Social en la provincia de Cádiz. Esta operación, que se ha dado a conocer mediante una nota de prensa fechada el 20 de enero de 2026, ha resultado en la detención de 16 personas y la investigación de otras cuatro. Los implicados son presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores, generando un perjuicio económico cercano a los 500.000 euros.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de empresas ficticias en Jerez de la Frontera, vinculadas a altas fraudulentas de personas. Estas compañías carecían de actividad real y se utilizaban para dar de alta a individuos sin prestación laboral efectiva. El objetivo era permitirles acceder indebidamente a prestaciones, subsidios y otros beneficios del sistema de la Seguridad Social, así como la regularización administrativa de extranjeros.

Los agentes acreditaron un entramado ideado y dirigido por los responsables, caracterizado por la ocultación deliberada de ingresos, la ausencia de pagos voluntarios y el impago reiterado de cuotas. Este esquema se basaba en la utilización de altas fraudulentas para obtener prestaciones y generar un perjuicio económico al sistema.

Como resultado de esta actividad ilícita, se ha constatado que hasta 25 trabajadores ficticios percibieron prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El importe global de estas ayudas ascendió a 140.218 euros en concepto de prestaciones por desempleo.

Asimismo, varias personas se beneficiaron de prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por "nacimiento y cuidado de menor", sumando 5.825 euros. Adicionalmente, tres individuos recibieron prestaciones por Incapacidad Temporal (IT) de una Mutualidad, por un total de 15.876 euros. Uno de los trabajadores ficticios incluso empleó el alta fraudulenta para renovar su documentación de extranjero en España y regularizar su situación.