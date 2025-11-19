La fragata 'Reina Sofía' de la Armada hace escala en Marruecos y realiza ejercicios conjuntos para la seguridad marítima en el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo

Militares de la Armada española y de la marinal real marroquí durante los ejercicios conjuntos en Marruecos.

La fragata Reina Sofía, actualmente integrada en la Operación ‘Sea Guardian’ de la OTAN, ha realizado una escala en Tánger, en Marruecos, donde ha participado en diversas actividades operativas e institucionales, con el objetivo de reforzar la cooperación con la Marina Real marroquí y potenciar su implicación en la seguridad marítima regional.

En concreto, la fragata de la Armada española- con base en Rota- y la fragata marroquí Tarik Ben Ziyad han realizado ejercicios conjuntos de seguridad interior, procedimientos de primeros auxilios y adiestramiento en técnicas de buceo. Todo ello ha permitido estrechar la coordinación entre ambas dotaciones y reforzar el conocimiento mutuo de procedimientos, según han apuntado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Después de estas actividades en puerto, los ejercicios continuaron en las aguas de Tánger, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. En la mar, se ejecutaron con éxito una serie de actividades de evoluciones y un ejercicio de Visita y Registro simultáneo, destinados a mejorar la interoperabilidad.

Finalmente, y dentro de las actividades institucionales, el comandante de la Reina Sofía, el capitán de fragata Pedro José Arenas Marín, recibió a una comitiva de autoridades civiles y militares marroquíes y españolas. A bordo, todos los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las capacidades operativas de la fragata española, así como los cometidos de la operación naval de la OTAN.

Visita de autoridades a la fragata 'Reina Sofía' durante su escala en Tánger.

Marruecos, "papel crucial como socio de la OTAN"

En este contexto, Marruecos "desempeña un papel crucial como socio de la OTAN, ya que contribuye a la mitigación de amenazas en las aguas internacionales del Mediterráneo y en las inmediaciones del estrecho de Gibraltar, un área de importancia geoestratégica para la estabilidad regional", señalan desde el EMAD.

La colaboración con los socios de la OTAN es esencial y altamente valorada por la Alianza, ya que fortalece de manera conjunta la seguridad marítima en el Mediterráneo y refuerza la cooperación internacional en la protección de las principales rutas marítimas.

Operación ‘Sea Guardian’

'Sea Guardian' es una operación flexible de la Alianza Atlántica que cubre una amplia variedad de tareas asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima (MSO por sus siglas en inglés).

Dichas actividades están principalmente orientadas al conocimiento del entorno marítimo (tráfico mercante, líneas de comunicación, áreas de pesca, desarrollo de actividades ilícitas) y al impulso de las capacidades de seguridad marítima de los países de la región.

Si fuera necesario, puede llegar a ejecutar tareas adicionales, como operaciones de interdicción marítima y protección de infraestructuras críticas. Cada año se desarrollan varias activaciones específicas en apoyo a la Operación 'Sea Guardian' en diferentes zonas del Mediterráneo. En esta ocasión, la Canarias y el Galerna, bajo mando operativo del Cuartel General del Mando Marítimo de la OTAN (en Northwood, Reino Unido), centrarán sus esfuerzos en el Mediterráneo occidental y en el mar de Alborán, zonas además de interés para España.