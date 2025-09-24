La fragata 'Navarra' de la Armada recibe la visita de la embajadora de España en Tanzania

La fragata Navarra, buque insignia de la Operación EUNVAFOR ‘Atalanta’ de la Unión Europea, ha recalado en la ciudad de Dar es Salaam, donde ha recibido la visita de la embajadora de España en Tanzania, Paloma Serra Robles, que ha mostrado su apoyo al buque español y su dotación.

La embajadora fue recibida con los honores de ordenanza y tuvo la oportunidad de conocer, de mano del capitán de fragata Valentín Calvar Cerecedo, los medios y capacidades de los que dispone la plataforma de la Armada para cumplir con sus objetivos y misiones en el área de operaciones, en especial la lucha contra la piratería.

En primer lugar, visitó la cubierta de vuelo. Allí, el jefe de la Unidad Aérea Embarcada le expuso las capacidades del helicóptero SH60-B y el dron Scan Eagle. Estos medios incrementan el conocimiento del entorno marítimo más allá del horizonte, además de proporcionar la capacidad de inserción rápida de la unidad de Fuerza de Guerra Naval Especial, que navega también a bordo de la ‘Navarra’.

A continuación, la embajadora Serra visitó el Centro de Información de Combate (CIC) del barco, donde el Force Commander de la Operación Atalanta, el contralmirante Francisco Javier Vázquez Sanz, junto al comandante Calvar Cerecedo, le explicaron la estructura y desarrollo de la operación, así como los retos y desafíos que presenta en la actualidad.

La embajadora también tuvo la oportunidad de compartir reflexiones con parte de la dotación, además de aportar su visión sobre las relaciones entre España y el país tanzano.