Un equipo de operaciones especiales, a bordo de la fragata 'Navarra' de la Armada, culmina con éxito un ejercicio en Somalia

Un Equipo de Operaciones Especiales (Estol IV) de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) está embarcado en la la fragata ‘Navarra’ de la Armada, desplegados en la operación Atalanta, durante el periodo intermonzónico en Somalia. Se trata de un grupo de operaciones especiales para enfrentar misiones complejas en el cumplimiento de la misión europea, entre otras, misiones de inserción, abordaje y reconocimiento.

Allí el equipo ha realizado, con éxito operativo, la primera fase del ejercicio ‘Vandal II’, que ha consistido en un reconocimiento de potenciales puntos de extracción en la costa del país. En ellos han desembarcado los miembros de FGNE con la doble finalidad de evaluar el terreno y de obtener información actualizada de la zona, que es vital para el planeamiento de futuras operaciones de esta naturaleza.

La fragata española, con base en Rota y desplegada en la Operación ‘Atalanta’ de la Unión Europea, ha desarrollado esta actividad para fomentar la colaboración entre distintas instituciones, misiones y operaciones europeas que despliegan en Somalia. "De este modo, se contribuye al fortalecimiento de las instituciones políticas y de seguridad en la zona, como es el caso de la delegación de la Unión Europea en Mogadiscio; la misión de adiestramiento EUTM Somalia; y la mencionada operación Atalanta, de lucha contra la piratería en aguas del océano Índico", explican desde el Estado Mayor de la Defensa.

Durante el período intermonzónico, a bordo de la fragata ‘Navarra’, que está al mando del capitán de fragata Valentin Calvar Cerecedo, navega un Estol de Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE). Se trata de un grupo de operaciones especiales capaz de realizar, entre otras, misiones de inserción, abordaje y reconocimiento, así como un equipo médico con capacidad quirúrgica. Además, está embarcado el Cuartel General de la Fuerza de `Atalanta´, al mando del contralmirante Javier Vázquez Sanz.

Asimismo, y como medios orgánicos embarcados, la fragata también dispone de un dron Scan Eagle, que le permite tomar imágenes en tiempo real para la obtención de inteligencia, una capacidad esencial para ejercer el mando y control. Por último, cuenta con Helicóptero SH60-B, que está preparado y equipado para proporcionar seguridad, facilitar la inserción de los operadores especiales y potenciar los sensores de los que dispone el buque español.

Operación ‘Atalanta’

La operación ‘Atalanta’ se convirtió, por decisión del Consejo de la UE, de noviembre de 2008, en la primera operación naval de la Unión Europea en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). A finales de 2024, el Consejo de la UE aprobó la extensión del mandato de la operación hasta el 28 de febrero de 2027, que refleja los logros alcanzados y los retos para el futuro.

En la actualidad, España contribuye a la Operación ‘Atalanta’ con los siguientes medios y unidades:

El Cuartel General de la Operación ‘Atalanta’ (OHQ), en la base naval de Rota.

El Cuartel General de la Fuerza de la Operación ‘Atalanta’, cuando corresponde por rotación.

Una fragata/buque de guerra.

Una unidad aérea embarcada (UNAEMB) mixta, formada por helicóptero y UAV ScanEagle.

Un equipo de Operaciones Especiales Embarcado, solo en períodos intermonzónicos, o un Equipo Operativo de Seguridad (EOS), durante el resto de períodos.

Un avión de reconocimiento y vigilancia marítima (DAT ‘Orión’) en Yibuti, en períodos intermonzónicos.

Oficinas de Enlace localizadas en Mogadiscio (Somalia), Manama (Bahréin), Bruselas (Bélgica) y Puerto Victoria (Islas Seychelles).

Unidad de Apoyo Logístico para la Operación desplegada en Yibuti (Yibuti).

Como muestra de nuestro compromiso con la seguridad de la región, España ha sido el único país de la Unión Europea que ha participado de manera ininterrumpida en la Operación ‘Atalanta’ desde su lanzamiento hace 16 años.