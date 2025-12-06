Forbes y Deutsche Bank premia a los empresarios gaditanos Óscar Sordo y a María Luisa C. de Azcárate

El portuense Óscar Sordo, propietario y CEO de la escuela de pilotos FTEJerez, y María Luisa C. de Azcárate, fundadora de Kaizen Hoteles, han sido premiados en el evento de Forbes y Deutsche Bank, que celebra la nueva edición de testimoniales Cómo lo hice, un formato que busca reconocer la trayectoria de medianas y grandes empresas españolas que destacan por su compromiso social y sostenible, su emprendimiento y su modelo de negocio disruptivo.

El objetivo de esta distinción es resaltar la labor de “los empresarios más destacados del 2025”, cuyos nombres están recogidos en la prestigiosa lista Forbes, que reconoce a aquellos empresarios destacados que representan la realidad del ecosistema empresarial español. Un total de 35 empresarios, entre ellos estos empresarios gaditanos, que destacan por su compromiso con la innovación, impulsando el crecimiento económico y fortaleciendo la resiliencia oganizativa que genera impacto positivo en la sociedad.

Los galardonados

Oscar Sordo es propietario y CEO de Flight Training Europe (FTE) de Jerez, que es la mayor escuela de pilotos de aviación comercial de España por número de alumnos y además fue ser el primer centro de formación oficialmente certificado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la referida formación inicial de controladores aéreos; mientras que María Luisa C. de Azcárate es la fundadora del Grupo Kaizen Hoteles, que se ha distinguido por reformar edificios cuidando el patrimonio y levantando tres hoteles de lujo exclusivo. Uno en Jerez, la Casa Palacio María Luisa, otro en El Rocío llamada La Malvasía, y Don Ramón en Sevilla.

El acto estuvo conducido por la periodista Marta Reyero y contó con la presencia de Andrés Rodríguez, presidente de SpainMedia y director de Forbes España, e Íñigo Martos, CEO de Deutsche Bank España, quienes subrayaron la importancia del emprendimiento como motor económico del país. Rodríguez destacó el papel de Forbes como altavoz del talento nacional, mientras que Martos defendió el valor de la empresa familiar y la innovación como pilares para un crecimiento sostenible.

También intervino Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, quien felicitó a los premiados y defendió la necesidad de generar un entorno favorable para la actividad empresarial con menos trabas regulatorias, mayor atracción de inversión y más seguridad jurídica. “El emprendedor crea empleo, riqueza y permite sostener los servicios públicos”, subrayó durante su intervención.

La gala contó además con momentos de inspiración personal y profesional. Entre ellos destacó la participación de Candela Peña, invitada especial, y el testimonio de Juan Carlos Gimeno, quien relató cómo logró completar una carrera de 500 kilómetros a -50 grados, ejemplo extremo de resiliencia y liderazgo. También participaron fundadores y directivos como José Ángel García (Adiano), Irene Rodrigo (Alhaja Cult Store) y María Borrero (Jägger Studio).