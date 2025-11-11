Más fondos, más ayudas, más voz para el sector pesquero y la economía azul

La Comisión Europea (CE) intenta promover la "resiliencia, competitividad y sostenibilidad" de sectores fundamental para la economía azul europea como la pesca y de acuicultura a través del Pacto Europeo de los Océanos y se marca como "prioridad" la evaluación de la Política Pesquera Común en 2026 que derivará en una propuesta de revisión. Son declaraciones del comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, durante su intervención en la inauguración en Cádiz del Maritime Blue Growth (MBG). En ese sentido, la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha reclamado "ayuda para apoyar" al sector primario andaluz, "para que tenga una actividad sostenible"; que los territorios puedan opinar sobre las decisiones de la CE y "más fondos para la pesca y la economía azul".

Economía azul circular, transición energética, innovación naval, seguridad marítima, biodiversidad, biotecnología marítima o empleo azul son algunas de las cuestiones que se analizarán hasta el jueves en este foro internacional que lidera el sector marítimo español, que promueven un centenar de organizaciones y al que acuden personalidades, empresas y entidades de estos sectores para hablar de sostenibilidad e innovación. La cita confirma a Cádiz como referente de la economía azul.

Cádiz y la economía azul

El alcalde de Cádiz, Bruno García, daba la bienvenida a los asistentes y agradecía a los organizadores la elección de la ciudad de Cádiz para la celebración de este evento en torno al mar, "motor de vida de esta tierra". "Renovamos nuestro compromiso histórico con una mirada hacia el futuro, que debe ser sostenible, innovador y azul, entendiendo la economía azul como una extraordinaria oportunidad para Cádiz y la Bahía", ha expuesto. Desde el Ayuntamiento vinculan "esta nueva manera de entender el progreso" con "el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y un modelo de innovación, sostenibilidad y bienestar para las personas".

El futuro económico de Cádiz está relacionado con la economía azul, se mostraba convencido el regidor sobre la generación de riqueza, empleo y bienestar "a través del respecto y la protección de nuestros mares", apuntaba García, que habla de la necesidad de la unidad de las instituciones -que ya existe- y de las alianzas que puedan surgir del encuentro como elementos importantes para impulsar este modelo.

También se ha pronunciado en esa línea la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, que ha presentado la economía azul circular "como motor sostenible, de innovación y de generación de empleo" para la provincia. Desde la pesca artesanal a la nueva industrial, como la biotecnología marina, a las energías renovables o la construcción naval, la responsable provincial se ha referido al apoyo que ofrecen a pymes y organizaciones, con programas de incentivos. La provincia, ha defendido, debe seguir construyendo desde sus raíces un nuevo modelo de economía que ponga en valor el potencial de la provincia en todos los sectores representados en la economía azul.

Marcos normativos ágiles

Varias son las cuestiones clave que ha puesto sobre la mesa el presidente de la patronal española, CEOE. Antonio Garamendi, que ha remitido un vídeo por no poder asistir al participar en un viaje institucional a China, ha mencionado la colaboración público privada para desarrollar todo el potencial de la economía azul. "Necesitamos empresas valientes", ha planteado, pero también "políticas fiscales y marcos normativos ágiles que favorezcan la inversión".

"El encuentro consolida a España como un país clave en el desarrollo de la economía azul europea", ha destacado Garamendi, que considera el mar como "un vector esencial de la competitividad, innovación y sostenibilidad". "Los recursos marítimos, el mar, nos da oportunidades inmensas para generar empleo de calidad, para atraer inversión y para desarrollar nuevas industrias basas en la ciencia y la tecnología", añadía.

Más fondos para el sector

La representante del Gobierno andaluz no ha querido dejar pasar la presencia del comisario europeo de Pesca y Océanos para expresar las demandas que la Junta hace a la Comisión Europea de ayuda para apoyar al sector pesquero, "un sector primario fundamental", "para que tengan una actividad sostenible". Además, ha reclamado unos criterios técnicos claros a la hora de tomar decisiones sobre estas actividades. Ha exigido, igualmente, que se tenga en cuenta la opinión de los territorios, más cercanos al sector. Y, por último, ha solicitado más fondos para la pesca y para la economía azul.

"La economía azul está en el centro de la acción política" de la Junta de Andalucía, ha expuesto Consolación Vera, que recuerda que en abril se aprobó la primera estrategia andaluza de economía azul, que ha tenido en cuenta a las administraciones, el conocimiento, las empresas, la sociedad y los medios de comunicación, y que en su revisión dio más peso a la pesca.

El peso de la economía azul en España y Europa

La secretaria general de Pesca del Gobierno español, María Isabel Artime, ha asegurado que "el futuro de nuestro país también se escribe desde el mar". España es el primer empleador del sector azul de la Unión Europea, con cerca de un millón de personas trabajando en actividades vinculadas al mar, además de ser el segundo país en valor añadido bruto con más de 36.000 millones de euros, casi un 3% de nuestra economía. "Buena parte de ese liderazgo se apoya en sectores consolidados como la acuicultura, la pesca y la industria de transformación, que aportan en 21% del empleo azul y el 18% del valor añadido bruto", ha apostillado. De ahí, la importancia de seguir fomentando la innovación y la ciencia.

Consciente del peso del sector pesquero y de la acuicultura, y de toda la economía azul en España, pero también de la importancia para la Unión Europea, Costas Kadis ha resaltado el Pacto Europeo con los Océanos como primera estrategia integral de la Unión Europea "para la preservación y gestión sostenible de nuestros océanos, anunciada por la presidenta Von der Leyen, y que aborda la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación".

Este pacto ofrece, a su juicio, un marco coherente basado en seis prioridades: las soluciones basadas en la ciencia, la creación de sinergias entre las políticas marítimas y medioambientales, el impulso a la conservación, las energías renovables y los esfuerzos de adaptación al cambio climático. "El pacto posiciona la economía azul sostenible como un motor de los objetivos económicos, ambientales y sociales de Europa, reconociendo el océano como un recurso fundamental para el empleo, la innovación, la energía y la seguridad alimentaria", ha explicado. En la Unión Europea cinco millones de empleos dependen directamente de la economía azul, que aporta 250.000 millones de euros anuales a la economía de la UE.

El comisario de Pesca también se ha referido a la próxima estrategia marítima industrial de la UE y a la estrategia portuaria abordarán los retos de infraestructura. La estrategia de renovación generacional azul se centrará en atraer talento joven a las carreras marítimas. "También estamos trabajando para garantizar el papel integral de la economía azul en la futura ley de economía circular", ha comentado.

Sobre la pesca, y a partir de una evaluación de la Política Pesquera Común, anuncia que la Comisión propondrá en 2026 una estrategia con una visión para 2040 en materia de pesca y acuicultura, una estrategia sobre la dimensión externa de la pesca y una hoja de ruta para la transición energética del sector pesquero. La implementación del pacto culminará a finales del próximo año en una Ley Europea de los Océanos, un marco legislativo para la gestión sostenible de los océanos. "Les animo a que incorporen las ideas surgidas en este foro a la consulta pública" para esa ley que prepara la CE, ha finalizado.