Los fogones del Chef Sierra de Cádiz arrancan con 18 cocineros

Los fogones del Chef Sierra de Cádiz se han encendido en la finca Palomino de Algar, y lo han hecho mostrando el alto nivel de los 18 participantes de este concurso gastronómico. En esta primera fase María Oliva, del restaurante El Cortijo de Algodonales, destacó con su caldereta de jabalí con guisantes de temporada, convirtiéndose en el plato con mayor puntuación de esta fase.

El certamen, que pone en valor la cocina serrana y sus productos autóctonos, arrancó con una experiencia en la naturaleza. Los participantes visitaron la finca Palomino para conocer de cerca los animales que habitan en la zona y presenciaron una demostración de despiece de ciervo a cargo de Manuel, profesional de Carnes Heva. Posteriormente, los 18 cocineros encendieron los fogones y se enfrentaron al reto de elaborar un plato en el que el jabalí fuera el ingrediente estrella. Entre las creaciones presentadas se encontraban platos como el lomo de jabalí al Jerez, el potaje de castaña con jabalí, el cachopo de jabalí o el arroz cremoso con jabalí.

El director del concurso, Antonio Orozco, valoró positivamente el nivel demostrado por los concursantes y destacó la importancia de preservar la esencia de la cocina serrana. “Todos los participantes son profesionales de la restauración en la Sierra de Cádiz, y vienen con la intención de mostrar lo mejor de su gastronomía. El plato de María Oliva ha sido el mejor puntuado del día porque representa a la perfección la tradición culinaria de la zona, con una ejecución impecable y un equilibrio de sabores muy bien trabajado”, aseguró Orozco. Asimismo, recordó que este año se premiará al plato con mayor puntuación a lo largo de las tres fases del concurso.

El jurado, compuesto por expertos de distintos ámbitos gastronómicos, tuvo la difícil tarea de evaluar los platos y tomar decisiones que llevaron a la eliminación de cuatro concursantes. Entre los encargados de valorar las elaboraciones estuvieron Guillermo Collado, campeón de Chef Campo de Gibraltar y finalista en la X edición de Cocinero del Año; Antonio Pareja, comunicador gastronómico en La Cocina de Gargamel; Rocío Fernández, chef técnico en cocina y experta en innovación; Antonio Gallardo, delegado andaluz de competiciones de la Federación Andaluza de Caza; y Antonio Bueno, exjefe de cocina del Hotel Tugasa Villa de Algar y especialista en cocina de caza.

Guillermo Collado destacó el alto nivel de los participantes y la dificultad de elegir a los eliminados. “Me ha sorprendido gratamente la diversidad de sabores y técnicas aplicadas. En general, la cocina tradicional ha superado a la vanguardista en esta primera fase. Ha sido complicado tomar decisiones porque los platos presentaban una calidad excepcional”, afirmó. Por su parte, Antonio Gallardo resaltó la complejidad de trabajar con carne de caza y el buen trato que los concursantes le dieron a este producto: “No es fácil trasladar la carne de caza a la cocina tradicional, porque es una carne con mucho cuerpo y hay que saber elaborarla. Me ha sorprendido gratamente el nivel de los participantes”.

El jurado tuvo la difícil tarea de seleccionar a cuatro platos y cuatro cocineros que no continuarán en la siguiente etapa del concurso. Adán Berlanga (potaje de tagarninas con venado escabechado), Juan Jesús Moreno (arroz cremoso y flor de alcachofa), May Torre (lomo de jabalí en orza) y Víctor Alberto (lomo de jabalí salteado con verduras y queso La Pastora), pusieron su granito de arena para que la cocina de Chef Sierra de Cádiz tuviera un gran nivel, pero por desgracia no podrán continuar en la próxima jornada.

El jurado coincidió en que la decisión fue unánime, ya que los platos eliminados, a pesar de su calidad, presentaban pequeños errores en la cocción o en la presentación de las guarniciones. “Nos lo han puesto muy difícil. Ha habido platos excelentes, pero al tratarse de un concurso, el mínimo fallo puede suponer la eliminación”, señaló Collado.

La próxima jornada del certamen se celebrará el 22 de abril, con una nueva dinámica que permitirá a los participantes trabajar con diferentes cortes de carne de caza. La competición sigue adelante con un altísimo nivel y la promesa de seguir deleitando con la mejor gastronomía de la Sierra de Cádiz.