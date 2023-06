Los firmantes socialistas gaditanos que apoyan a Pedro Sánchez

Los ex consejeros Luis Pizarro, Rafael Román, José Luis Blanco y Manuel Jiménez Barrios, el ex portavoz parlamentario José Caballos, el ex alcalde de Dos Hermanas Francisco Toscano y la ex diputada Ana María Ruiz Tagle son algunos de los firmantes. También figura Juan Cornejo, el último secretario de Organización de Susana Díaz, o Carlos Sanjuán, número dos del PSOE de Andalucía en la década de los ochenta. Son 79 históricos de la provincia de Sevilla, una treintena de Cádiz y otros tantos de Málaga y se espera que se sumen otros de todas las provincias. En el documento se explica que "hay quienes, en el colmo del pensamiento más retorcido propugnan sin pudor que el 'PSOE de Sánchez' debe perder para que 'el PSOE de verdad' se regenere y vuelva a las esencias perdidas, después, naturalmente, de unos años de gobierno de derechas".