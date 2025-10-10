Finalizan las obras de remodelación en la plaza Cruz de Mayo de Sanlúcar

El Ayuntamiento ha concluido las obras de reforma integral en la plaza Cruz de Mayo, situada junto a la barriada Huerta de San Cayetano, en el Barrio Alto. La intervención ha tenido como objetivo mejorar la accesibilidad y renovar los elementos urbanos de este espacio público.

Según informa la alcaldesa, Carmen Álvarez, los trabajos han incluido la creación de cuatro bajadas con pasos de peatones, la instalación de un nuevo sistema de iluminación y la colocación de bancos y papeleras. También se ha restaurado y pintado el monolito característico de la plaza y se ha sustituido el alumbrado, que presentaba averías y se encontraba en desuso.

La actuación forma parte de la iniciativa municipal “Barrio a Barrio”, un programa que contempla distintas mejoras en plazas y calles del municipio. Desde el Gobierno local se señala que estas obras se enmarcan en una estrategia orientada a fomentar la accesibilidad universal en los espacios públicos, con el objetivo de facilitar el uso de los mismos a personas con discapacidad o movilidad reducida.

La alcaldesa señala que las intervenciones buscan “avanzar hacia una ciudad más amable y accesible”, subrayando que la mejora de la accesibilidad beneficia al conjunto de la ciudadanía.

Con la finalización de los trabajos en la plaza Cruz de Mayo, el Gobierno municipal continúa con su plan de actuaciones en distintos barrios del municipio, centrado en la renovación y adecuación de infraestructuras urbanas.