La Feria de Villamartín llega para cumplir con el mes más festivo del calendario local

Villamartín arranca la noche de este jueves su Feria de San Mateo, que se desarrollará hasta al 23 de septiembre, para ofrecer un programa para todos los gustos desde música hasta exhibiciones de caballo y muestra de ganado.

La alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, inauguró este miércoles junto a la Corporación Municipal y otras autoridades provinciales y serranas ‘Equisierra’, el campeonato de Andalucía y el concurso morfológico de la pura raza española.

Y para la jornada de la noche de este jueves tendrá lugar la tradicional cena de los socios de las casetas del recinto ferial y el encendido del alumbrado especial de feria, que este año corresponde al modisto José Luis Carreño Girón, quien ya hace unos días presentara en la localidad la tradicional Revista de Feria, una publicación señera de las fiestas del municipio, que recoge el devenir, cada año, de la vida y acontecimientos del pueblo.

Hay que destacar el hueco para la música en vivo y los conciertos que se desarrollarán en la Caseta Municipal. Por ejemplo, este viernes será la actuación de María Carrasco. Otro de los momentos estelares tendrá lugar este sábado con el concierto de Rosa López, en la Caseta Municipal y el domingo la presencia de Abraham Sevilla y los Inhumanos. Para el lunes se reserva un tributo a María Jiménez, también en la Caseta Municipal.

Además de esto, el recinto ferial acogerá todos los días el paseo de caballo y hay un hueco reservado para los espectáculos taurinos.

La Feria del Ganado y Equiserra se desarrollarán cada día en paralelo a la feria, con concursos y exhibiciones. Precisamente, el domingo se clausura la iniciativa Equisierra 2025. Y está en agenda para ese momento del evento ‘La leyenda del pájaro azul’ (espectáculo ecuestre de Paco Martos). Para ese día, el Ayuntamiento organiza la tradicional comida del Día de la Mujer.