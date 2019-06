“Esta es una feria con sabor a campo muy esperada por todos”

Tras la reelección como alcalde en las últimas elecciones municipales, el alcalde de Conil de la Frontera, Juan Bermúdez, afronta un nuevo mandato y, con la alegría que da la victoria, repasa en esta entrevista sus nuevos retos y ofrece detalles de la Feria de Primavera de El Colorado 2019.

–Pasados estos intensos días de elecciones, estará ya más tranquilo y sobre todo, contento tras la reelección.

–Contento y agradecido al pueblo de Conil por su apoyo a la fuerza política que represento y a los hombres y mujeres que conformábamos la candidatura de IU. Durante la campaña electoral son días que se viven de manera muy intensa y con cierto nerviosismo, pero una vez que ha pasado todo y el pueblo de Conil ha decidido que sigamos al frente del Ayuntamiento y que el diálogo y el acuerdo con otras fuerzas políticas sea el camino para que nuestro pueblo siga avanzando. Ha llegado la hora de empezar a poner sobre la mesa los proyectos e ideas que se han trasladado a los vecinos y vecinas durante estos días de campaña.

La tranquilidad nunca se tiene cuando se es alcalde, ya que las preocupaciones siempre son constantes y mucho más en días de feria en los que uno quiere que todo salga lo mejor posible y sin incidentes. La responsabilidad de gobernar un pueblo como Conil es sin duda un gran honor, pero también una responsabilidad enorme que hace que no te relajes nunca.

–¿Cómo se presenta esta nueva legislatura como alcalde reelegido y qué retos tiene por delante para los vecinos de Conil?

–Los retos son muchos, pero estos objetivos no se consiguen sin un compromiso claro de trabajo por mi pueblo. Si algo he aprendido en la vida es que sólo a través del trabajo y del esfuerzo se consiguen los objetivos que se pretenden. Y por eso, mi compromiso con todos los conileños y conileñas no es otro que trabajar para que Conil siga siendo un pueblo que progresa y un referente para otros muchos pueblos que nos miran, y en definitiva, que Conil sea un pueblo con futuro.

Los retos a conseguir nos los ha dado la planificación estratégica que emprendimos hace años y que nos muestra el camino y evolución y, por supuesto, la participación ciudadana.

Lógicamente, el bienestar social de la ciudadanía es nuestro punto de partida y de llegada. Y para ello tenemos que desarrollar estrategias dirigidas al desarrollo de los sectores económicos claves, como la pesca, la agricultura, el turismo, el comercio, la industria y la construcción.

La vivienda es otro de los compromisos claves. A pesar de las dificultades de acceso al crédito y la eliminación de las ayudas a la construcción de VPO, hemos conseguido poner en marcha una promoción que próximamente se verá incrementada con otras tres de las que ya tenemos proyecto y, sin duda, conseguiremos el crédito necesario para ponerlas en marcha cuanto antes.

El desarrollo de nuestros dos polígonos industriales, la ampliación, gracias a una modificación del PGOU, de la cooperativa hortofrutícola y la cerealista, que generan mucha actividad económica y puestos de trabajo y que podrán seguir desarrollándose con nuevos proyectos, son otras prioridades. Así como la dotación de saneamiento a Barrionuevo-El Colorado, seguir apostando por la nueva depuradora, la revisión del PGOU para solucionar problemas en las zonas rurales y la regularización de los colonos históricos de Peñuelas, Majadales de Roche y Chinarejo.

La movilidad sostenible y los carriles bici y los márgenes peatonales, el reforzamiento del bus urbano que permite mejorar la conexión entre los núcleos rurales y casco urbano; la mejora del espacio urbano, barrios, equipamientos y espacios históricos y monumentales; la gestión de la movilidad, aparcamientos y accesibilidad son objetivos también prioritarios.

Continuaremos con nuestros proyectos de reactivación del casco histórico y abriremos las puertas del Museo del Mar y las Almadrabas, que se convertirá en un elemento clave para generar actividad económica, como también lo hará el centro gastronómico de La Bodega, que se convertirá en un punto dinamizador del entorno. Y

Y, por supuesto, seguiremos dando la mayor prioridad posible a los programas sociales y de atención a nuestros ciudadanos más desfavorecidos, a la eliminación de la discriminación de las mujeres, con especial énfasis en la prevención y eliminación de la violencia machista, y otro tipo de discriminaciones, por ejemplo a las personas LGTBI o a los migrantes.

–Hablando ya de la Feria del Colorado, ¿cuáles son sus primeros recuerdos?

–Las ferias siempre se recuerdan con alegría y con cariño, mucho más ahora, que valoras el esfuerzo que hacían tus padres por llevar a la familia a la feria y que disfrutáramos de las atracciones y del ambiente de feria. La Feria del Colorado siempre es acogida por todos los conileños y conileñas con muchas ganas por ser la primera y porque supone un cambio en los hábitos de todos y todas, y es como si fuese la antesala del verano.

–Esta feria se ha posicionado como una de las más populares de la comarca, ¿por qué es tan peculiar?

–Tenemos que estar orgullosos de nuestra Feria del Colorado porque, sin duda, es única por el entorno natural donde se desarrolla, rodeada de campo y pinares. Es una feria que conserva nuestra tradición agrícola, con la importante presencia de la Cooperativa Las Virtudes, y los concursos de verduras y hortalizas y de arada con motocultores.

También es una feria en la que siempre ha estado presente la maquinaria relacionada con la agricultura y este año está

El caballo también está muy presente con un espacio amplio dedicado a la celebración de eventos y actividades ecuestres que atrae no solo a los amantes del caballo, sino que gracias a la calidad de los espectáculos que organiza la asociación del caballo El Estribo son muchas las personas que disfrutan y se acercan a ese espacio dedicado al caballo.

Una feria, podemos decir, con sabor a campo y que es esperada por todos los conileños y conileñas con ganas de disfrutar. La agricultura como todos sabemos es un pilar fundamental en el desarrollo económico de nuestro pueblo, algo que sin duda se puede apreciar en nuestra feria.

-¿Qué es lo que, personalmente, más destacaría de esta fiesta?

–La fiesta siempre la hace la gente. Y por eso destacaría el carácter abierto y las ganas de mostrar lo mejor del campo de Conil. Y sin duda destacaría el entorno. Nos vamos a encontrar junto a una zona protegida de gran interés natural: los pinares de Roche. Uno de nuestros tesoros naturales más queridos y que aporta singularidad a la feria. Es difícil encontrar una feria con un entorno de tanto valor para todos y todas.

–¿Cómo invitaría a venir a alguien que no conozca la Feria?

–Les diría que se acerquen a conocer una feria singular, diferente a las grandes ferias y donde se puede disfrutar de un ambiente con sabor a pinares y campo que la hace diferente.

Quiero aprovechar para felicitar desde aquí a todos los colectivos y asociaciones que participan en la feria: a la agrupación del caballo El Estribo, a las academias de baile de Conil, a la asociación de cetrería, a los trabajadores del Ayuntamiento, a la Policía Local, a Protección Civil, a la Guardia Civil, al equipo sanitario y, en definitiva, a todos los que hacen posible la feria del Colorado y a los que trabajan para que se desarrolle con las máximas garantías de seguridad.