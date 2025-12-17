'El Fénix' zarpa de Sanlúcar para revivir la primera vuelta al mundo

Bajo la lluvia y con el firme convencimiento de que “hay que acabar lo que se empieza”, el velero El Fénix partió este martes desde Sanlúcar de Barrameda con un ambicioso objetivo: emular la primera vuelta al mundo completada por Juan Sebastián Elcano en 1522 y culminar una expedición que quedó truncada por la fuerza implacable de la naturaleza.

La travesía, impulsada por la Asociación Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE), supone el segundo intento de una aventura que ya puso a prueba la resistencia y la determinación de sus promotores. Pasadas las cinco de la tarde, el nuevo velero, de 21 metros de eslora y dos mástiles, se hizo a la mar para retomar un viaje que tuvo que ser suspendido en mayo de 2023, cuando el anterior barco, el Pros, se hundió en la isla de Guam tras verse atrapado por un supertifón.

Pepe Solá, presidente de la asociación, capitán del El Fénix e impulsor del proyecto, reconoció antes de zarpar que la expedición anterior estuvo marcada por una sucesión de adversidades. “Nos pilló primero una pandemia, después problemas técnicos importantes, la guerra en Ucrania y, finalmente, el supertifón. Esperamos que ahora las cosas vayan mejor”, explicó en declaraciones a la agencia EFE.

La tripulación afronta ahora una singladura que prevén completar en 15 o 16 meses, con la esperanza de regresar al mismo punto de partida, Sanlúcar de Barrameda, puerto clave de la gesta histórica de Elcano. Aunque el viaje ya no coincide con el quinto centenario de la primera circunnavegación, el espíritu del proyecto permanece intacto: rendir homenaje a una de las mayores hazañas marítimas de la historia y demostrar que la perseverancia sigue siendo un valor esencial en la navegación.

“Los retos son siempre los mismos: nosotros planificamos, nosotros prevemos y luego la naturaleza dispone”, resumió Solá, consciente de que el mar continúa siendo el gran juez de cualquier empresa oceánica.

El primer intento de esta expedición comenzó en Sevilla en 2019 y logró recorrer unas 25.000 millas siguiendo la ruta histórica de la primera vuelta al mundo, antes de que el tifón Mawar pusiera fin a la aventura. Ahora, con El Fénix surcando de nuevo las aguas, la tripulación confía en que esta vez el viaje pueda completarse y cerrar, siglos después, un círculo iniciado en la era de los grandes descubrimientos.

Nuevo recorrido

En esta ocasión, El Fénix seguirá un itinerario que lo llevará por algunos de los puertos más emblemáticos vinculados a la navegación oceánica y a la historia de los grandes descubrimientos. La ruta incluye escalas en San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, el Canal de Panamá, Hawai y Mactan, la isla filipina en la que murió Fernando de Magallanes, capitán inicial de la primera vuelta al mundo. El recorrido continuará por Tidore y Ternate, antes de enfilar el regreso a España, con llegada prevista a Sevilla en el primer trimestre de 2027.

El pasado 4 de diciembre, el velero fue trasladado desde la Marina Valencia Mar hasta Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, puerto oficial de salida de la expedición, desde donde inició finalmente su travesía este martes.

Más allá del reto náutico, el proyecto tiene una clara vocación cultural. “Nos mueven profundamente dos pasiones. Por un lado, somos grandes aficionados a la navegación, porque la sensación de libertad que se experimenta surcando el mar a vela es algo indescriptible; es una vivencia que hay que sentir personalmente para comprenderla. Por otro lado, nos duele comprobar lo poco que nuestro país aprecia a su historia”, explicó recientemente Solá.

“Nos motiva la idea de que, además de disfrutar de nuestra gran afición, podamos también aportar nuestro granito de arena para revertir esta tendencia. Unir el placer de navegar con la contribución a nuestra cultura histórica sería, sencillamente, estupendo”, concluyó el capitán del El Fénix, confiado en que esta vez la expedición logre cerrar el círculo iniciado hace más de cinco siglos.