Femca descarta acudir al Sercla del día 9 para negociar con CGT

Cádiz/La Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) descarta acudir a la reunión convocada por el servicio de mediación del Sercla que se ha fijado para el miércoles 9 de julio para tratar de desbloquear la situación que mantiene activa la huelga del metal por parte del sindicato CGT.

"Femca no va a asistir a ningún acto de mediación relacionado con el convenio colectivo con ningún sindicato que no esté representado en la parte social", deja claro el secretario general de Femca, José Muñoz. "Les recomendamos que hagan su acción sindical, ganen afiliados, ganen delegados y que porcentualmente estén presentes en la mesa negociadora. En ese momento iremos a las mediaciones que sean convocadas", añade.

La patronal advierte de que la convocatoria de huelga de CGT esté vinculada al convenio, "en ningún momento se relaciona". "En su papeleta no se habla de vigencia, ni de IPC, ni de plus de tóxico, sino que quieren que haya mayor carga de trabajo, mayor medidas de prevención de riesgos laborales, que no haya discriminación en las empresas y eso no es materia de convenio", señala el secretario general. Les anima, además, a denunciar ante la Inspección de Trabajo si tienen sospecha de incumplimiento de la normativa, "ese es el camino, no el convenio".

Muñoz reconoce que es "muy desagradable" lo que se está viviendo. El miércoles Femca hablaba de "graves episodios de violencia contra trabajadores" que desean continuar con su actividad laboral. "Han sido agredidos, señalados públicamente en listas, amenazados en sus domicilios, les han apedreado los coches y les han pinchado las ruedas. Todo esto para impedir que ejerzan su derecho fundamental al trabajo", apuntaba José Muñoz.

Esta situación "límite", conlleva que las empresas estén barajando, "como ocurrió en agosto de 2020", proceder a un "cierre patronal", "porque en alguno de los casos está en riesgo la supervivencia de alguna empresa y de muchos empleos".