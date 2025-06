Faro de Trafalgar: "Hoy celebramos una victoria colectiva", afirman Sumar y grupos ciudadanos

Aunque el expediente para declarar el Faro de Trafalgar como Bien de Interés Cultural (BIC) se inició el pasado mes de marzo, ha sido ahora, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que otorga cobertura legal y protección efectiva al enclave mientras se completa el expediente. El anuncio supone un punto de inflexión en la defensa de este espacio natural e histórico, durante años en el centro del debate por los planes de explotación turística que despertaron un amplio rechazo social.

La incoación del expediente implica la activación de medidas cautelares que suspenden cualquier actuación urbanística o comercial mientras se completa el proceso de declaración oficial. El Ministerio justifica esta decisión por el “reconocido valor histórico, arquitectónico, paisajístico y simbólico” del faro y el tómbolo sobre el que se asienta.

Esther Gil de Reboleño, diputada de SUMAR por Cádiz en el Congreso, ha celebrado la resolución como un logro ciudadano: “Hoy celebramos una victoria colectiva. Por fin se reconoce el valor histórico, natural y simbólico del Faro de Trafalgar. Y además, mientras dure la tramitación, queda paralizado cualquier intento de convertirlo en un negocio hostelero”.

"DESDE SUMAR, DEFENDEMOS UN MODELO MUY DISTINTO AL DEL PP"

Gil ha criticado la actitud de la Junta de Andalucía frente a este tipo de espacios: “Desde SUMAR defendemos un modelo muy distinto al del PP. Mientras la Junta solo habla de hoteles, chiringuitos y gastrobares, nosotras apostamos por un desarrollo que cuide el patrimonio, respete el litoral y genere riqueza sin destruir lo que nos hace únicos”.

El faro, construido en el siglo XIX y situado en un espacio natural de alto valor ecológico, forma parte del imaginario colectivo andaluz y español. A sus pies tuvo lugar la célebre Batalla de Trafalgar en 1805, y su entorno ha sido objeto de múltiples debates sobre conservación, turismo y especulación.

Con esta resolución, la ciudadanía organizada logra un importante avance en la defensa de un patrimonio que consideran común y no negociable: “Estamos muy contentas y orgullosas de que el trabajo haya tenido su fruto. Han sido años de lucha: recogidas de firmas, manifestaciones, asambleas… y también la elaboración de un informe donde recogimos todos los valores del área de Trafalgar, desde los ambientales y geológicos hasta los sociales y emocionales. Esa vinculación simbólica que tiene la gente con el faro ha sido fundamental”, así lo han expresado desde la plataforma El Faro no se vende.

La misma ha recordado que no se oponen a dinamizar el espacio, pero sí exigen que cualquier uso futuro respete el entorno y sea decidido colectivamente: “No estar de acuerdo con un modelo de explotación comercial no significa estar en contra de darle vida al faro. Queremos que se escuche a la población local y se piense un uso que beneficie a todos, no a unos pocos”.