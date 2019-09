Siete familias inician ya sus vacaciones gracias a la Fundación López Mariscal

Un total de 23 personas ponen rumbo este sábado a unas vacaciones que se hacen posible gracias a uno de los programas de la Fundación López Mariscal, de Ubrique, cuyo coste asciende a unos 15.000 euros. Para el Programa Vacaciones en Familia llega el momento más importante, cuando siete familias ubriqueñas ponen rumbo a Costa Ballena para alojarse en un hotel de cuatro estrellas, a escasos minutos de la playa, donde pasarán una semana en régimen de todo incluido.

En esta última semana, los afortunados han ultimado los preparativos de su viaje en la Fundación donde han recibido las indicaciones de última hora. Todos se han manifestado muy ilusionados por poder disfrutar de un viaje de estas características y algunos de ellos contaban que sus hijos han ido tachando los días del calendario en esta cuenta atrás.

Han sido siete familias las premiadas con unas vacaciones de las 25 unidades familiares que se inscribieron en el programa. No todas pasaron al sorteo pero aquellas que sí lo hicieron tenían unas características comunes: no haber estado nunca de vacaciones, no tener muchas posibilidades de ir en los años venideros, tener un familiar con alguna discapacidad o tener un familiar con alguna enfermedad crónica.