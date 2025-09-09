El 'falso' agente de viajes que estafó a varias familias de Rota: paquete vacacionales muy baratos y urgencia en los pagos a su cuenta

Agentes del Grupo Operativo Local de la Policía Nacional de Rota están desarrollando labores de investigación tras tener conocimiento de una presunta estafa múltiple atribuida a un individuo que se hacía pasar por agente de viajes y que podría haber perjudicado a más de un centenar de personas.

El supuesto autor, residente en la localidad sevillana de El Cuervo, ofrecía paquetes vacacionales a precios muy económicos, presentándose como intermediario de una agencia de viajes. Su principal vía de contacto con las víctimas era a través de la aplicación WhatsApp.

El modus operandi consistía en solicitar a los clientes el ingreso del importe de los viajes en diferentes cuentas bancarias a su nombre, justificando la urgencia con el argumento de que las ofertas eran limitadas en tiempo y disponibilidad. Una vez recibido el dinero, en muchos casos no se ejecutaban las reservas, y en otros se cancelaban posteriormente, reintegrando el importe solo en contadas ocasiones.

El pasado sábado 6 de septiembre, durante la mañana, numerosas personas se presentaron en la Comisaría de la Policía Nacional de Rota para interponer sus denuncias. Muchas de ellas mostraban un gran estado de ansiedad, ya que se trataba de viajes pagados por adelantado y sin seguro, al haberles exigido el presunto estafador esa condición para poder beneficiarse de los precios reducidos.

Las cantidades estafadas varían desde importes de 300 euros hasta otros de mayor cuantía, alcanzando incluso los 1.400, 3.000 y hasta 7.000 euros. Los destinos ofertados eran muy diversos, incluyendo lugares nacionales e internacionales como París, Disneyland, Almería, Japón, Laponia, Tenerife, Hawái, Colombia o Nueva York.

La investigación policial continúa abierta con el fin de esclarecer todos los hechos, identificar el alcance real de las víctimas afectadas y depurar las posibles responsabilidades penales del presunto autor.

Sin entradas a Disneyland París ni viaje de vuelta

La presunta estafa de este falso agente de viajes podría haber afectado a un centenar de familias de Sevilla y Cádiz, que habrían pagado por adelantado sus viajes encontrándose ya en destino sin ninguno de los servicios contratados.

Uno de los afectados, Juan Luis Marroquín, explicó a EFE que contrató un viaje con su pareja y tres niños menores que incluía estancias en París, acceso a Disneyland y viaje de vuelta, "pero al llegar a París no existían ni los traslados a Disney ni la entrada al parque ni el viaje de vuelta", tras pagar por adelantado todos los servicios contratados.

El compromiso con los viajeros, dijo, era que cuando llegasen al primer destino se les irían enviando los billetes y reservas del resto del viaje, "lo que no se ha cumplido", tras pagar los afectados cantidades que oscilan entre los 300 y 7.000 euros, ya que había distintos destinos contratados, desde el territorio nacional hasta Japón, Colombia, París o Nueva York.

Juan Luis Marroquín señaló que ha tenido que pagar de su bolsillo todos los gastos, incluidos los billetes para el viaje de vuelta, además de que el contacto en la agencia les indicó que había un problema para el viaje París-Disney, de modo que hubo que contratar un hotel suplementario mientras se solucionaba, "pero al llegar al hotel que dijeron que habían contratado no sabían nada de esta reserva, y hubo que buscar uno por nuestra cuenta".

Los afectados han ido contactando entre ellos vía WhatsApp y ya se ha reunido en torno a un centenar de personas, que han decidido presentar denuncias ante la Guardia Civil cuando regresen de los viajes.

Marroquín dijo que el pasado viernes dejaron de tener contacto con el agente de viajes de la localidad sevillana, mientras que fuentes de la Policía Local han informado a EFE de que el pasado sábado esta persona fue evacuada a un centro hospitalario, donde se encuentra ingresado.