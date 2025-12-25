Fallece Andrés Núñez, ex secretario general del Partido Popular en Cádiz

El chiclanero Andrés Núñez Jiménez, de 44 años de edad, ha fallecido este jueves en el Hospital Universitario de Puerto Real. Núñez fue secretario general del Partido Popular en Cádiz, diputado nacional y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Chiclana durante el gobierno de Ernesto Marín (2011-2015), periodo en el también dirigió las Delegaciones de Presidencia, Vivienda y Régimen Interior, además de ser portavoz del ejecutivo municipal en esa etapa. Asimismo, ostentó la presidencia del PP de Chiclana y fue candidato a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2019.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, comenzó su trayectoria profesional en 2009 en el Bufete Masiá Abogados, especializado en responsabilidad civil y derecho sanitario.

Durante años compatibilizó su labor como letrado con la política, formando parte del Congreso de los Diputados en la XXII legislatura. El 22 de enero de 2019 tomó posesión de su acta de diputado y sustituyó al popular Alfonso Candón, que dejó el Congreso para ser parlamentario en la cámara andaluza.

Hasta ahora, Andrés Núñez dirigía su propio despacho de abogados en Chiclana.