"Cada euro invertido en infraestructuras es una inversión directa en empleo", dicen los empresarios de Cádiz

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha presentado el documento 'Infraestructuras provincia de Cádiz. Situación y demandas empresariales sectoriales y territoriales', un informe exhaustivo que ha sido validado por la junta directiva de la organización y que recoge, de forma sistematizada, el diagnóstico, las prioridades y las propuestas surgidas de la Convención Empresarial 2025, celebrada el pasado mes de noviembre en Chiclana de la Frontera bajo el lema 'Por unas infraestructuras a la altura de nuestro futuro'.

El informe es el resultado de un proceso de análisis y escucha con asociaciones territoriales y sectoriales, agentes sociales y expertos, y parte de una premisa clara: el déficit acumulado de infraestructuras en la provincia no es un problema coyuntural, sino un factor estructural que condiciona la competitividad, el empleo y la atracción de inversiones.

El presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha subrayado que “este documento no es una enumeración de quejas, sino una propuesta ordenada y realista basada en datos”. “La Convención Empresarial nos permitió compartir un diagnóstico común y ahora damos un paso más: convertir ese consenso en una hoja de ruta clara, validada por nuestros órganos de gobierno, que sirva de referencia para el diálogo con las administraciones”, ha afirmado.

Santos ha destacado además el valor del propio proceso: “Analizar las infraestructuras de forma integral, por comarcas y por sectores, nos ha permitido identificar cuellos de botella reales y prioridades claras. Las infraestructuras no son ideología: son la base material del desarrollo económico, de la cohesión territorial y de la igualdad de oportunidades entre territorios”.

Un diagnóstico compartido y prioridades claras

El documento parte de un contexto económico y territorial preciso: Cádiz, octava provincia más poblada de España, mantiene una economía diversificada y una posición geoestratégica clave, pero presenta indicadores de renta y productividad por debajo de la media andaluza y nacional, una situación que se ve agravada por carencias históricas en conectividad y servicios básicos.

Entre las principales conclusiones, el informe constata que la falta de infraestructuras está encareciendo los costes logísticos, limitando proyectos industriales, frenando inversiones y generando una dependencia excesiva de sectores vulnerables a la estacionalidad. Al mismo tiempo, alerta del riesgo de repetir dinámicas pasadas de “parálisis por análisis”, con buenos diagnósticos pero escasa ejecución.

A partir de este análisis, la CEC plantea una estrategia de prioridades basada en criterios objetivos: impacto en competitividad y empleo, seguridad y cohesión territorial, madurez de los proyectos y contribución a la transición ecológica y a la resiliencia hídrica y energética.

Entre las actuaciones más relevantes se identifican, entre otras:

Carreteras : tercer carril de la A-4 Cádiz–Sevilla, desdoble de la N-IV Los Palacios–Jerez, culminación de la A-48 Vejer–Tarifa–Algeciras, mejora de la A-381 Jerez–Los Barrios (en ejecución); tercer carril y mejoras en las conexiones de la Algeciras-San Roque (A7) y actuación sobre nudos críticos y red secundaria.

: tercer carril de la A-4 Cádiz–Sevilla, desdoble de la N-IV Los Palacios–Jerez, culminación de la A-48 Vejer–Tarifa–Algeciras, mejora de la A-381 Jerez–Los Barrios (en ejecución); tercer carril y mejoras en las conexiones de la Algeciras-San Roque (A7) y actuación sobre nudos críticos y red secundaria. Ferrocarril : modernización y electrificación del eje Algeciras–Bobadilla, mejora del corredor Cádiz–Sevilla y refuerzo de la intermodalidad portuaria.

: modernización y electrificación del eje Algeciras–Bobadilla, mejora del corredor Cádiz–Sevilla y refuerzo de la intermodalidad portuaria. Puertos : conexión ferroviaria efectiva de la nueva terminal de contenedores de la Bahía de Cádiz y mejora de accesos viarios y ferroviarios en Algeciras.

: conexión ferroviaria efectiva de la nueva terminal de contenedores de la Bahía de Cádiz y mejora de accesos viarios y ferroviarios en Algeciras. Aeropuerto de Jerez : mejora de accesos, conectividad aérea y horarios ferroviarios.

: mejora de accesos, conectividad aérea y horarios ferroviarios. Infraestructuras hidráulicas y energéticas : presa de Gibralmedina, conexión Bornos–Guadalcacín y refuerzo de subestaciones eléctricas.

: presa de Gibralmedina, conexión Bornos–Guadalcacín y refuerzo de subestaciones eléctricas. Digitalización y suelo industrial: cierre de brechas de conectividad y desbloqueo de proyectos estratégicos como LÓGICA.

Unidad y corresponsabilidad

El presidente de la CEC ha insistido en que “Cádiz no puede competir consigo misma”. “Este informe demuestra que cuando empresarios y agentes sociales comparten diagnóstico y prioridades, la provincia gana fuerza negociadora. Ahora es el momento de transformar esta unidad en resultados”, ha señalado.

La CEC asume, con este documento, el compromiso de liderar y coordinar una Agenda Provincial de Infraestructuras, estable en el tiempo y ajena a los ciclos políticos, convencida de que “cada euro invertido en infraestructuras es una inversión directa en empleo, competitividad y futuro”.

El informe completo se presenta como una herramienta técnica y estratégica al servicio del conjunto de la provincia, con el objetivo de que Cádiz disponga, por fin, de infraestructuras a la altura de su potencial económico y social. Está disponible en la web de la CEC www.empresariosdecadiz.es