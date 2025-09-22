La estafa de una agencia de viajes de Sanlúcar: “De una tacada se llevó 18.000 euros”

La sorpresa y la indignación se han apoderado de un centenar de vecinos de Sanlúcar de Barrameda tras el cierre repentino de una agencia de viajes de la localidad el pasado 29 de agosto. Un día antes, a un grupo de 9 parejas que preparaban un viaje a los Fiordos, les pidieron 2.000 euros a cada una de ellas para completar los gastos de un crucero en el que tendrían que haber partido hace dos días. Desde entonces, la oficina permanece clausurada y en el escaparate solo queda un cartel con el mensaje “cerrado por baja médica”.

La situación afecta a un centenar de clientes que habían contratado y pagado sus vacaciones con antelación, en algunos casos con desembolsos de hasta 3.000 euros. Muchos llevaban meses esperando el viaje de su vida, e incluso recurrieron a préstamos para costearlo.

Uno de los afectados explica que en enero entregaron una señal de unos 900 euros por pareja para asegurar la reserva de un crucero a los Fiordos. “Pasaban las semanas, se acercaba el viaje y no teníamos ninguna información. Se lo comentamos a la agencia y nos pidieron una transferencia de 2.080 euros por pareja. Se la hicimos el 28 de agosto y, al día siguiente, pusieron un cartel en la puerta que ponía ‘baja por enfermedad’ con un teléfono. Llamamos y nos contestó el marido de la dueña, que nos dijo que ella estaba en la UCI ingresada con una cardiopatía”, relata.

Las dudas crecieron cuando comprobaron en el hospital que no había nadie ingresado con ese nombre. “Cuando se lo hicimos saber, el hombre ya respondía de manera airada. Fue entonces cuando empezamos a descubrir que había muchos más afectados. Él mismo nos dijo que, si pensábamos que era una estafa, que lo denunciáramos”, añade.

El testimonio se suma a otros casos de clientes que aseguran haber sufrido problemas graves: viajeros que se quedaron tirados en aeropuertos, cruceristas que descubrieron a bordo que sus tasas y seguros no estaban pagados, e incluso una pasajera que había hecho una recarga de 500 euros para gastos en el barco y encontró su saldo en cero.

Los afectados señalan que la propia naviera establece en sus condiciones que el pago completo debe realizarse 40 días antes de la salida, pero la agencia exigió el abono tan solo 20 días antes. “Eso demuestra la mala fe. De una tacada, se llevó 18.000 euros de las 9 parejas que íbamos a los Fiordos”, asegura el denunciante.

La Policía ya ha tomado declaración a la responsable de la agencia, mientras que los afectados ultiman una denuncia conjunta. “Estamos a la expensa, igual que las más de 100 personas que han sido engañadas. Nos dicen que la dueña presentará unos papeles, pero lo de la baja médica lo dudamos”, concluye uno de ellos.