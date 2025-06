"Están engañando a los trabajadores del metal en Cádiz. Nunca hemos visto un convenio de nueve años"

La huelga del metal continúa este miércoles 25 de junio con el apoyo de más de 4.000 personas a la manifestación que está recorriendo Cádiz. El sindicato CGT y la Coordinadora del Metal convocaron a los trabajadores a primera hora en la avenida de Astilleros desde donde explicaron cuáles son sus motivos para rechazar la oferta de convenio que hay ahora sobre la mesa. Estos sindicatos instan a Femca a sentarse con ellos y quieren reunirse en el Sercla para elevar sus propuestas a los empresarios.

"Nos parece una barbabaridad nueve años de convenio. Están engañando a los trabajadores del metal, nunca hemos visto un convenio de nueve años", sostiene Juan Antonio Guerrero de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. Para él, este intento de firmar un convenio tan largo es para asegurar una paz social durante un tiempo prolongado. Acerca de los nuevos ingresos dijo que "nos parece una barbaridad que haya otra escala salarial". Y recordó que esas diferentes escalas salariales ya existen a través de las empresas auxiliares contratadas por Navantia, Airbus, Dragados y otras empresas.

Una de las denuncias de Guerrero han ido dirigidas a la contratación de empresas auxiliares de fuera de Cádiz. "No podemos permitir que en esas empresas matrices entren auxiliares que no sean de la provincia de Cádiz y que no pertenezcan al convenio del metal", aseguró el representante sindical de CGT. Según comentó, todo esto está causando un abaratamiento de los precios. "Hay compañeros montando andamios en buques con el convenio del corcho o compañeras limpiando barcos y aviones con el convenio de limpieza de edificios y locales. Eso no lo podemos permitir los trabajadores", aseveró.

"Es un convenio de retroceso y lo que queremos es un convenio de avance"

Por otro lado, Manuel Balber, de la Coordinadora del Metal, defiende que son los propios trabajadores los que están decidiendo siempre por sí mismo a partir de las informaciones que ellos les trasladan de las negociaciones. "Es un convenio de retroceso y lo que queremos es un convenio de avance para la clase social y trabajadora del a Bahía de Cádiz", lamenta.

Desde la Coordinadora del Metal, también isntaron a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que vele por el cumplimiento del convenio y los derechos de los trabajadores como titular de la cartera al frente de Navantia. "Queremos que se cumplan los convenios, que los trabajadores puedan disfrutar de sus familias y de su tiempo de descanso. No queremos cárceles, queremos un trabajo digno y un salario digno",