Empleo respalda en Cádiz con 15,1 millones el inicio de actividad de los nuevos autónomos

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha informado de la publicación en el BOJA (https://lajunta.es/5tw0i) de una nueva convocatoria de ayudas para el fomento del trabajo autónomo que contempla incentivos de entre 3.800 y 5.500 euros y que tiene como objetivo respaldar los primeros pasos de los proyectos emprendedores que surjan en Andalucía. La iniciativa cuenta con un presupuesto para la provincia de 15.184.000 euros para el periodo 2025-2026, prestando especial atención a los colectivos de jóvenes y mujeres, así como a las ideas de negocio impulsadas en municipios de menos de 10.000 habitantes. El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

Los beneficiarios deben estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar en el momento de presentación de la solicitud. Además, deben estar acogidos a la cuota reducida en sus aportaciones a la Seguridad Social, desarrollar su actividad económica o profesional en Andalucía y contar con un plan de viabilidad de la actividad proyectada también en la fecha de presentación de la solicitud.

De esos cuatro requisitos, el segundo y el tercero deben cumplirse con carácter previo al momento en que se dicte la correspondiente resolución de concesión. Del mismo modo, la convocatoria establece que los trabajadores autónomos beneficiarios deben mantener de forma ininterrumpida su actividad durante doce meses contados a partir del día de la presentación de la solicitud.

Respecto a las cuantías, oscilan en función de los colectivos en los que se integren los solicitantes y del número de habitantes del municipio en el que desarrollen su actividad. Así, se contemplan subvenciones de 3.800 euros en los casos de trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años, mientras que en el caso de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30 años, las ayudas se incrementan hasta los 5.000 euros.

En el caso de que los beneficiarios ejerzan su actividad en municipios que cuenten con una población menor a los 10.000 habitantes, la cuantías se elevan hasta los 5.000 euros para las trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años, y hasta un máximo de 5.500 euros si se trata de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30.

El plazo general de presentación de las solicitudes es de dos meses, contados desde el día en que se produzca el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. No obstante, se establece un plazo transitorio, también de dos meses, al que podrán acogerse los trabajadores por cuenta propia que hayan cumplido dicho requisito entre el 30 de septiembre de 2024 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Las solicitudes y la documentación requerida deberán presentarse única y exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, disponible desde mañana en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible en el enlace https://lajunta.es/5tw1u.

Las ayudas al inicio de actividad tratan de contribuir a consolidar los proyectos impulsados por los trabajadores autónomos en sus primeros momentos, cuando más dificultades pueden afrontar porque éstos suelen coincidir con un importante desembolso económico. Según informa el delegado de Empleo, “entre el periodo de 2023 y 2025 se pagaron en la provincia de Cádiz casi 17 millones de euros, respondiendo a 3.907 solicitudes concedidas en estas ayudas”.

En Cádiz, este pasado mes de julio la provincia ganaba 173 nuevos autónomos en el último año y se mantiene en la segunda mayor cifra de toda la serie histórica con 67.952 autónomos registrados en el RETA. Son ya cinco años consecutivos con un balance interanual en positivo en el número de autónomos y en ningún momento ha habido mayor número de mujeres autónomas que en este año 2025.