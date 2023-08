“Nada hay como la emoción que se siente al torear”

El Juli ha sido el eje de todas las miradas desde que era alumno en la Escuela de Tauromaquia de Madrid del maestro Gregorio Sánchez. Con la máxima expectación toreó por vez primera entre nosotros en la plaza de toros de la escuela municipal de Jerez, en Chapín. Tras una arrolladora etapa novilleril en la que una tarde paró el levante en El Puerto, cumple 25 años de primera figura cuando anuncia su retirada. El sábado puede ser su última tarde ante la afición de la provincia.

–¿Tras el inesperado anuncio de su retirada indefinida de los ruedos a final de temporada su cita del próximo sábado en la plaza de toros de El Puerto se ha convertido en una tarde histórica de despedida para los aficionados de este rincón, ¿Qué sensaciones tiene con esta corrida?

–El Puerto y el rincón de sur suponen mucho para mí. Como sabéis tengo vínculos familiares con esta tierra. Es una plaza en la que he toreado mucho y que he vivido siempre muy intensamente, con fechas que siempre recordaré. Me gustaría disfrutar esa tarde y volver a sentir esa conexión que siempre he tenido con su públicio.

–Supone una despedida del rincón taurino del sur, El Puerto, Sanlúcar y nada menos que Jerez de la Frontera, también una de sus plazas fuertes y donde indultó un toro.

–Sí, en estos 25 años son muchos los recuerdos en todas estas plazas, donde se vive el toreo de una manera muy especial con la cual me siento muy identificado.

–Recuerdo su presentación en El Puerto, cuando llegó un novillero con muchísimo ambiente en 1998 y se puso a torear como si no soplara aquel fuerte levante. Tendrá recuerdos muy bonitos de estos 25 años por aquí.

–Sí, me acuerdo perfectamente. Me suele ocurrir que tengo más detalles en la cabeza de cosas que pasaron hace mucho tiempo que otras más recientes. Pero es verdad que aquella tarde disfruté una barbaridad a pesar de un viento tremendo, y comencé el idilio con esta plaza.

–Torea con Roca Rey y nuestro torero Daniel Crespo con toros de Núñez del Cuvillo. ¿Es partidario de que las primeras figuras den sitio a toreros que buscan el camino a la cima? Y luego está Roca Rey, para quien usted ha sido un referente desde la infancia y ambos en los ruedos desde niños.

–Sí, los toreros que aparecen en carteles importantes es porque se lo han ganado anteriormente. Así ha sido siempre. Pero está claro que para eso han de tener sus oportunidades. En cuanto a Andrés le conozco desde niño y ha sido un placer ver su crecimiento hasta la explosión como gran figura actual.

–¿Cómo ve el toreo en comparación con aquella fiesta con la que se encontró al iniciar su carrera profesional? ¿Cómo ve el futuro de la lidia?

–La base es la misma, pero el toreo ha cambiado mucho. La tauromaquia, la embestida del toro, es una evolución constante. Y así tiene que ser. La exigencia es cada vez mayor y hay que adaptarse a eso. Venimos de un tiempo muy difícil para todos tras la pandemia, pero en cuanto se ha ido normalizando la situación la respuesta del público está ahí, hay muchas ganas de toros.

–¿Y cómo valora su aportación a la fiesta? ¿Cuál es el legado o lo que nos deja El Juli o la impronta que le gustaría dejar?

–Bueno, quizá es algo que tendrán que decir los demás. Yo estoy muy orgulloso y feliz de haber conseguido tantas cosas, muchas más de las que soñaba cuando empecé esta aventura. He tenido mucha entrega y compromiso con el toreo, y pongo fin a una etapa maravillosa.

–¿Y ahora qué hacemos los domingos por la tarde? Usted lleva 25 años sin parar, Intensa temporada española, la temporada americana, la entrega profesional día a día que requiere el toreo. No debe ser fácil retirarse de esa ola.

–Como dije en el comunicado en el que anuncié mi retirada, hay muchas cosas que no podido vivir plenamente por mi compromiso con la profesión. El estar con la familia, con mis hijos, los amigos, viajar, disfrutar de mis aficiones, el campo… Poder disfrutarlo sin presión, desde otra perspectiva que nunca he tenido. Sabiendo que nada reemplazará a la emoción que se siente al torear.

–Pues mucha suerte, le esperamos el sábado en la Plaza Real con Andrés Roca Rey, Daniel Crespo y toros de Núñez del Cuvillo. Mucha suerte y feliz aniversario de alternativa.

–Muchas gracias. Espero que sea una tarde inolvidable para todos. Voy con mucha ilusión y espero que la afición pueda disfrutar, que la corrida embista y que tanto mis compañeros como yo podamos expresarnos: Ojalá sea una gran tarde de toros.