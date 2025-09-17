Los embalses gaditanos encaran el fin del año hidrológico por encima de su media histórica

Los embalses de la demarcación hidrográfica de Guadalete-Barbate (la que cubre la mayor parte de la provincia) afronta las últimas semanas del año hidrológico con una reserva por encima de su media histórica. Así, la red de embalses gaditana se sitúa al 43,4% de su capacidad, colocándose en 716 hm3, según los datos hechos públicos desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La reserva cuenta actualmente con 354 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 362, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (672 hectómetros). Respecto a la semana anterior, el agua embalsada en la provincia ha perdido medio punto porcentual, es decir, unos 10 hm3.

Más detalladamente, dentro de los pantanos de la provincia, el que mejor registro muestra en la comparativa es el de Los Hurones, que cubre 89 de sus 135 hm3 aunque haya perdido dos hectómetros cúbicos durante la última semana. Una buena marca muestra igualmente el de Bornos, que también perdió un par de hectómetros en los últimos siete días pero que dispone de 118 de sus 200 hm3. El embalse de Almodóvar se encuentra a la mitad de capacidad (llenando tres hectómetros cúbicos); mientras que el de Barbate alcanza 90 hectómetros de su total (228 hm3), habiendo perdido un hectómetro desde el último recuento.

El embalse de Celemín, por su parte, cuenta con 19 hm3 de sus 45 de capacidad (uno menos que en la primera semana de septiembre), mientras que el de Arcos, dada su condición, es el que presenta mayor estabilidad y el que arroja un mayor porcentaje, habiendo perdido un hectómetro de su lleno absoluto (13 de 14 hm3). La reserva de Guadalcacín pierde un par de hectómetros y, aun así, reúne 332 hm3; mientras que, como suele, la balsa que peores registros arroja es la de Zahara-El Gastor, que pierde un hectómetro y llena 52 de sus 223 hm3.

A nivel regional, los embalses andaluces encaran el final del verano con 4.944 hectómetros cúbicos, lo que representa un 44,6% de su capacidad total (11.082 hm3). No obstante, el conjunto de la reserva registra seis puntos más que la media de los últimos diez años (4.284 hm3) y 14 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.392 hm3.

Por su parte, la reserva hídrica española está al 57,1% de su capacidad total y los embalses almacenan actualmente 32.024 hm3 de agua, disminuyendo en la última semana en 612 hm3 (el 1,1% de la capacidad total actual de los embalses).