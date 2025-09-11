Cuánta agua hay en Cádiz tras el verano: así está el nivel de los embalses

Una vez que ya nos encontramos en el mes de septiembre, comienza a cerrarse la temporada estival. Y con ella, el periodo más largo de ausencia de lluvias en la provincia de Cádiz. Esto está provocando que las reservas de agua estén bajando, aunque la situación no es preocupante si se compara con la registrada en los años anteriores a causa de la sequía. A 10 de septiembre, los embalses gaditanos se encuentran al 46,15% de su capacidad. Así, albergan 837,19 hectómetros cúbicos.

Este dato es más del doble de lo que alojaban los pantanos de la provincia de Cádiz hace un año, cuando solo tenían 409,79 hectómetros cúbicos. Aun así, en la última semana se han perdido 10,98 hectómetros cúbicos, ya que el pasado 3 de septiembre conteníán 848,12 hectómetros cúbicos.

El pantano de Guadalcacín, el que alberga más agua

El embalse de la provincia de Cádiz que alberga actualmente una mayor cantidad de agua es el de Guadalcacín, que contiene un total de 333,51 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 41,67% de su capacidad. El segundo en importancia es el de Arcos con 119,32 hectómetros cúbicos (el 59,60% de su capacidad). En tercer lugar, se encuentra el embalse de Barbate con 90,79 hectómetros cúbicos (el 39,82% de su capacidad). Muy cerca está el embalse de los Hurones con 90,10 hectómetros cúbicos (el 66,59% de su capacidad).

En quinta posición está el pantano de Guadarranque con 66,49 hectómetros cúbicos (el 79,96% de su capacidad). Le siguen Zahara-El Gastor con 52,73 hectómetros cúbicos (el 23,68% de su capacidad), Charco Redondo con 47,79 hectómetros cúbicos (el 60,36% de su capacidad), Celemín con 19,60 hectómetros cúbicos (el 43,74% de su capacidad), Arcos de la Frontera con 13,49 hectómetros cúbicos (el 92,40% de su capacidad) y Almodóvar con 3,37 hectómetros cúbicos (el 59,33% de su capacidad).