“Las pensiones están garantizadas y alejadas de fantasmas del pasado”

Estamos en un momento de bonanza económica, pero, ¿el sistema se ha preparado para una nueva, crisis? ¿Qué herramientas o instrumentos se han habilitado para que la bolsa pensiones no se vea mermada cuando haya momentos de dificultad económica?

Permítame que haga un pequeño inciso. Es curioso que el principal partido de la oposición no haga planteamientos, ni preguntas, ni cuestiones, ni mociones, ni interpelaciones, ni preguntas orales y ni escritas sobre la situación económica. Es curioso que en su labor de oposición y de control al Gobierno ni hable, ni ponga encima de la mesa y ni pregunte por algo tan importante como es la situación económica del país. Dicho esto, estamos evidentemente mucho mejor preparados porque hemos aprendido de errores pasados. Hemos aprendido que las recetas que se utilizaban antes por parte de otros gobiernos y con otras premisas no eran las correctas. La receta de la socialdemocracia es fortalecer lo público y lo ha demostrado durante la crisis del covid. Se ha demostrado que estamos mucho mejor preparados porque lo público es lo que nos va a proteger. Es ese escudo social que se está fortaleciendo por parte de este Gobierno.

Hace aproximadamente un año se reformó el sistema de pensiones. Ahora bien, España sigue teniendo un grave problema demográfico. ¿Considera que sea necesaria una nueva reforma a medio o largo plazo?

La reforma puesta en marcha la pasada legislatura, con una herramienta fundamental que es el diálogo social con sindicatos y patronal y el consenso de los grupos políticos, es ese tipo de acuerdos que perduran en el tiempo. Esta reforma de las pensiones es audaz, sostenible y rigurosa; está supervisada por la Airef y está vista por Europa. Es una reforma con la mirada puesta en las próximas décadas y da garantías a los pensionistas de hoy y de mañana.

¿Se puede acabar este año con el déficit de las pensiones? El pasado año cerró con un negativo del 0,5%...

Estamos prácticamente llegando al equilibrio. Y es muy importante lanzar el mensaje a la ciudadanía de que al final de estos cuatro años de trabajo que tenemos por delante la hucha de las pensiones tendrá 25.000 millones. Eso da también confianza y certidumbre.

¿Es factible que el sistema de las pensiones pueda autofinanciarse y no necesitar de aportaciones del Estado, vía presupuestos, cada año?

Lo importante es que, lejos de años pasados donde se dilapidó, ahora estamos rellenando la hucha de las pensiones. Y esa es la mejor garantía de sostenimiento del sistema.

Una de las medidas que se pusieron en marcha en la legislatura pasada fue el Ingreso Mínimo Vital. ¿Qué medidas se han adoptado para facilitar su tramitación tras los problemas surgidos en su concesión?

El Ingreso Mínimo Vital fue un hito de país que en Andalucía tiene una traslación muy importante, concretamente 500 millones de euros desde su puesta en marcha. No en vano, uno de cada tres españoles que reciben Ingreso Mínimo Vital tienen su domicilio en Andalucía. Y hay que ponerlo en valor puesto que es un camino que se inicia y que cuenta con unos itinerarios de empleo. Cuatro de los proyectos piloto de itinerarios de inclusión en colaboración con otras entidades han radicado en la provincia de Cádiz y en Andalucía, porque es muy importante lanzar el mensaje de que es compatible con el empleo. Evidentemente, no se consigue una inclusión plena simplemente con una cantidad de dinero, sino que tiene que ir acompañado de esa inclusión que supone el empleo. Y le voy a decir más. El Ingreso Mínimo Vital no es la única herramienta y las comunidades autónomas tienen mucho que decir en todo esto. Pero Andalucía ha sido clara con la renta de inserción, que se ha reducido más de un 75%. Las comunidades autónomas pueden hacer tres cosas: pueden fortalecer y acompañar ese suelo que supone el Ingreso Mínimo Vital, pueden mantenerlo o pueden reducirlo. En Andalucía, aparte de que la Cámara de Cuentas andaluza ha cuestionado la eficacia en la gestión de esa renta, la ha reducido en torno a un 75%. Eso lo tienen que saber los andaluces porque la comunidad, en lugar de fortalecer y acompañar y buscar una coordinación máxima para dar una mayor protección, está destinando esos recursos a otras cuestiones o bajando los impuestos a quienes más tienen. La gestión del Ingreso Mínimo Vital es una cogobernanza y las comunidades autónomas tienen también un papel muy importante.

¿Esa queja se la ha transmitido al Gobierno andaluz?

Se ha realizado a través de las diferentes conferencias sectoriales. En breve, además, tendremos ocasión de hacer un análisis de estos proyectos de inclusión, aunque ya lo hemos dicho varias veces públicamente. Ya se lo decía antes con los datos de empleo porque nos llama la atención ese doble mensaje del PP destacando la bajada del desempleo y, a la vez, haciendo una oposición de tierra quemada más que de una posición constructiva al Gobierno de España. Lo importante es que las administraciones colaboren y sean lo más eficaces posibles para que la ciudadanía obtenga lo mejor de nosotros mismos. Por parte del Ministerio continúa la mano tendida para hacer esa cogobernanza en cuestiones tan importantes como las que estamos hablando.

Los reproches de la Junta de Andalucía hacia su ministerio también vienen con la política migratoria...

Mantenemos un diálogo constante con las comunidades autónomas en materia migratoria, hemos realizado dos conferencias sectoriales y hemos previsto una tercera para el próximo semestre, además de activar una comisión interministerial en materia migratoria. Hay un continuo diálogo y colaboración con los grupos de trabajo y con un permanente intercambio de información. Y le puedo afirmar que nunca ha habido tantos recursos a disposición de las comunidades autónomas, pero estas tienen que ejercer sus competencias. Y ellas son las que deciden a qué políticas se destinan más o menos recursos y es ahí donde se nota claramente quién está al frente de los gobiernos. Para hacer frente al desafío migratorio, estamos mucho mejor preparados y el Gobierno de España está a la cabeza. No es baladí que tanto Estados Unidos como Europa pongan de ejemplo a España en la gestión migratoria.

Hace escasas semanas, los presidentes de Andalucía y Canarias se fotografiaron juntos para exigir más apoyo del Estado en política migratoria...

Tanto Canarias como Andalucía saben perfectamente que no están solas en la gestión migratoria y que el Gobierno de España acompaña a ambas comunidades. Y lo estamos viendo no solamente con esas herramientas de diálogo y de intercambio de información, sino también con los fondos y las diferentes partidas que se han puesto a disposición de las comunidades.

¿España sufre una avalancha de inmigrantes? Algunos partidos así lo afirman...

Vivimos en un mundo con una crisis climática, donde hay países arrastrados a la guerra y donde hay persecuciones políticas y dramas humanitarios. Por ello, si alguien se echa al mar poniendo incluso en riesgo su vida, eso no es responsabilidad de un presidente del Gobierno, ni de un color ni de otro color. Lo que es importante es poner en el centro los derechos humanos, cumplir con nuestros compromisos de atención humanitaria y con los acuerdos internacionales y de pertenencia a la Unión Europea. En este sentido, España está haciendo una gestión que está sirviendo de ejemplo para muchos países. Y quiero aprovechar esta oportunidad para poner pie en pared hacia cualquier atisbo de mensaje xenófobo. El otro día sí escuché en el Congreso de otros partidos que hablaban de personas ilegales. Cuando alguien llama a un ser humano ilegal, su mensaje dista mucho de una mínima solidaridad humana porque, cuando se hablan de fenómenos migratorios, no solo se habla de vulnerabilidad, sino también de empleabilidad. En esos 21 millones de afiliados a la Seguridad Social también hay extranjeros que están aportando riqueza y desarrollo económico a nuestro país, al igual que muchos españoles hicieron cuando tuvieron que irse a otros países. Estamos viendo que los movimientos migratorios van a ir a más y España está mucho mejor preparada para afrontar ese desafío.

Ese desafío es también una cuestión europea...

Europa mira a España. Precisamente, dentro de pocos meses hay diferentes procesos electorales importantísimos (Estados Unidos, elecciones europeas,....). Y el desafío migratorio es un asunto de primer orden. En Europa se ha alcanzado un importante pacto migratorio después de prácticamente siete años y que ahora tendrá que desarrollarse. Por eso, son tan importantes las elecciones europeas pues deben servir para poner freno a los avances de la extrema derecha.