Elecciones 2022 | Por Andalucía Cádiz: "Los resultados son malos, muy malos"

"Buenas noches", saludaba un militante a otro en la sede de Ganar Cádiz, en la calle Libertad de la capital gaditana, lugar que eligió la coalición de Por Andalucía para seguir la noche electoral en la provincia. "Bueno lo de buenas noches entre comillas", le contestaba mientras reponían fuerzas con algo de picoteo tras un largo día y por el televisor, con los carteles de Inmaculada Nieto y Juan Antonio Delgado detrás, seguían como se confirmaba la victoria del PP en las elecciones andaluzas.

A las nueve de la noche, Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU, y concejales de Cádiz como Martín Vila y Eva Tubio, junto a la número 2 de la lista Alba Zambrano, ya estaban consultando como avanzaba al escrutinio con los móviles como principales aliados. "Peligra el de Huelva", comentaba Rodríguez en una noche en que no hubo demasiada emoción para su candidatura en la provincia. Se comenzó con un escaño para Juan Antonio Delgado, número 1 y que estaba en la sede de Sevilla, y así se quedó, pasando de los casi 98.000 votos conseguidos por Adelante Andalucía en 2018 -entonces junto con Teresa Rodríguez aún en Podemos- y tres escaños, a repartirse unos 80.000 ( cerca 39.000 para esta coalición, por debajo de los 41.000 de Adelante) y un parlamentario para cada uno en la circunscripción gaditana.

"Los resultados son malos, muy malos", comenzaba claro el líder de Izquierda Unida en la provincia su intervención ya casi cerrado el recuento. "Porque han arrojado una disminución del bloque de izquierdas en Andalucía y también en Cádiz y con una mayoría incontestable del PP", argumentaba el político trebujenero.

Aunque ya habrá tiempo en estos días para un análisis más sosegado y para la autocrítica, dijo, en la primera valoración reconocía que la coalición que "esperaba sumar con hasta seis coaliciones políticas" no lo había conseguido. Rodríguez manifestó que la estrategia del PP "para la desmovilización" le había dado resultados y lamentaba que una provincia "donde seguimos pensando que hay una mayoría social de izquierdas, que ha tenido espacios como la lucha en la huelga del metal, no haya confiado los suficiente en Por Andalucía", no se haya movilizado los suficiente porque motivos había" y se haya decantado por la derecha.

A su entender, siguió analizando tras las preguntas de los periodistas, la división del bloque a la izquierda no ha afectado "considerablemente" en porcentaje o en votos, "con tres o cuatro puntos menos" pero sí en los escaños, "porque la norma electoral y la ley D'hont sabéis que penaliza esa fragmentación", apuntó. "Si cogiéramos el porcentaje de forma conjunta, aunque no es matemáticas pura, estaríamos hablando de 12-13 escaños y no estaríamos hablando de pasar de 17 a 7. Que hemos perdido diez parlamentarios en el bloque de izquierdas es una realidad", señaló. Añadió además que una de las cuestiones "tristes" -"hay que decirlo", agregó-, la única coalición a la izquierda del PSOE que va a tener grupo propio en el Parlamento andaluz va a ser Por Andalucía y es espacio los utilizaremos desde la fraternidad y solidaridad".

"Tendremos un magnífico representante"

Con empanadas, tortilla, aceitunas y embutidos para llevar mejor la jornada, los apoderados fueron llegando de las mesas poco a poco a la sede, como la concejala Rocío Sáez, con cada vez la sede más concurrida. El silencio solo se hizo cuando Inma Nieto apareció en la televisión. "Silencio , silencio , que habla Inma". "Mira, un consuelo", comentaba otra militante.

A falta del que será parlamentario por Cádiz de Por Andalucía, Podemos estuvo representada por su coordinador local Vicente Camacho y Marina Liberato a nivel provincial. También había representante de Los Verdes.

La número 2 de la candidatura, Alba Zambrano, sí estuvo toda la noche noche en la sede pero la oportunidad no llegó. "Hombre no dejo de reconocer que me hubiera gustado que una apuesta importante en la provincia como es nuestra compañera Alba hubiera sido la parlamentaria más joven, con 22 años. No ha sido posible pero estoy convencida que si no será en la siguiente porque lo merece", decía el líder de Izquierda Unida en la provincia, que hizo de portavoz de la coalición en esta noche.

"Tendremos un magnífico representante como es Juan Antonio Delgado, que va a llevar la demandas y necesidades de esta provincia al Parlamento", afirmó Jorge Rodríguez que agradeció, como no , "de corazón", el esfuerzo de apoderados y militantes de las seis fuerzas políticas "que han demostrado capacidad de trabajo conjunta" y los 39.000 gaditanos que han dado su apoyo a la coalición.