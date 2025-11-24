Ecologistas en Acción pide la no renovación de la base de Rota

Ecologistas en Acción ha pedido al Gobierno que no renueve el convenio vigente que regula la presencia de Estados Unidos en las bases militares de Rota y de Morón, que vence el 22 de mayo de 2026, ya que la potencia "tienen un papel directo en el genocidio contra el pueblo palestino".

La organización ecologista ha publicado un manifiesto en el que recuerda que el convenio entre Estados Unidos y España sobre estas bases se firmó por primera vez el 1 de diciembre de 1988.

"Desde entonces, fue enmendado y prorrogado varias veces con un periodo de vigencia de ocho años a partir del 21 de mayo de 2013, fecha desde la que se prorroga de manera automática por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo quiera denunciar", explica. "Coincidiendo con el papel de Estados Unidos en el genocidio en Palestina, Ecologistas en Acción considera que es un buen momento para que el Gobierno español traslade sus declaraciones pacifistas sobre Palestina a hechos y denuncie el acuerdo con Estados Unidos", explica.

"CÓMPLICES EN GENOCIDIOS"

Según esta organización, el convenio permite el envío de armas a Israel, pese al embargo.

"La gran potencia mundial guerrera y ofensiva es la autora directa o instigadora de decenas de casos de crímenes contra la humanidad. Así ha sido desde el fin de la II Guerra Mundial (incluso desde antes)", asevera la organización, que cree que la situación mundial actual "se asemeja cada vez más a la del terrible momento de la historia en el que las grandes potencias dejaron hacer o alentaron a Hitler, Franco y Musolini". Por ello entiende que su lema de 'Otan No, bases fuera' tiene "más sentido hoy, en estos días en que es evidente que Estados Unidos ya está actuando sin disimulo ni control alguno", algo que "fue evidente en su devastadora invasión sobre Irak y Afganistán".

Ecologistas en Acción considera que la cesión de territorio español para estas bases "no es solo una sumisión brutal de nuestra soberanía, sino que nos hace cómplices de los actos contra la humanidad y de los genocidios, además de poner nuestra propia seguridad en peligro".

La organización ecologista subraya que denunciar el convenio de las bases de Morón y Rota será una reivindicación en las movilizaciones previstas para los próximos días 28, 29 y 30 de noviembre.