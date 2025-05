¿Qué tal duerme? ¿Ronca?

Que una persona emita ronquidos mientras duerme puede parecer, en principio, un hecho de lo más molesto, especialmente, para quienes comparten dormitorio. Sin embargo, es un trastorno que no se ha de tomar a la ligera, ya que podría ser el síntoma de que se está ante un caso de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS), un problema que afecta al 30% de la población adulta y al 4% de la pediátrica y que puede derivar en diversas y graves patologías.

Desde 2017, la Clínica Díaz López, de Cádiz, trata esta afección. En su Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño ofrece un innovador método, basado en un diagnóstico preciso y una terapia personalizada, con la que ha logrado un impresionante porcentaje de éxito del 96% e importantes avances en este campo.

José Luis Díaz González, coordinador de este departamento, explica en esta entrevista todo lo relacionado con esta patología, una de las más comunes relacionadas con el sueño.

Una imagen del equipo de la Clínica Dental Díaz López, trabajando.

Pregunta.-¿Qué es la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS)?

Respuesta.-Es un cuadro clínico caracterizado por el colapso o cierre de la vía aérea superior durante el sueño, que puede durar desde pocos segundos hasta más de un minuto, con una disminución de la saturación de oxígeno y un aumento del dióxido de carbono.

R.Su repetición tiene como consecuencias un aumento de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial y micro despertares, que generan una mala calidad del sueño y un estrés oxidativo, que ocasionará la liberación de mediadores inflamatorios con posibles consecuencias cardio metabólicas y neurocognitivas, es decir, la posibilidad de sufrir afecciones como infartos, ictus durante el sueño o diabetes mellitus tipo 2.

Este tipo de apnea puede derivar en infartos, ictus durante el sueño o diabetes mellitus tipo 2”

P.-¿Cómo se diagnostica y cuál es el papel de la clínica dental?

R.-Como cualquier paciente que acude a una consulta médica, se empieza por la realización de la historia clínica.

R.Después de explorar su cavidad oral, cuando vemos signos de desgastes, que llamamos bruxismo y que en un porcentaje alto de casos están relacionado con el reflujo gástrico, entonces le preguntamos: “¿Qué tal duerme? Y ¿Ronca?”

El otorrino realiza una exploración de la nariz.

R.Y es que quienes padecen AOS no tienen un sueño reparador, porque como comentamos antes, tienen micro despertares ocasionados por la subida del dióxido de carbono y la disminución del oxígeno. En este momento, el paciente rechina los dientes y hace un ruido característico cuando se abre la vía aérea, al tiempo que se produce reflujo gástrico, que provoca esos desgastes típicos en los dientes, vemos también roturas de dientes, de restauraciones de prótesis, etcétera.

P.-Pero, ¿todas las personas que roncan tienen Apena Obstructiva del Sueño?

R.-Todas no, pero el 80% de los que roncan tiene AOS en mayor o menor gravedad.

El 80% de quienes roncan tiene Apnea Obstructiva del Sueño en mayor o menor gravedad”

P.-A modo de resumen, ¿podría explicar cuáles son los síntomas por los que se debe consultar?

R.-Los síntomas nocturnos son ronquidos, paradas respiratorias observadas por la pareja que preocupan nicturia, es decir levantarse a hacer pis varias veces en la noche. En cuanto a los diurnos, se refieren a excesiva somnolencia, dolor de cabeza, dificultad para mantener la concentración e irritabilidad.

P.¿Qué pruebas realizan para diagnosticar la AOS?

R.-Si los signos y síntomas son claros y la pareja acredita las apneas observadas, es decir las paradas respiratorias, entonces hacemos una polisomnografía (PSG), el paciente acude a la clínica al final de la tarde y le colocamos unos sensores, va a su domicilio y duerme en su cama. Al día siguiente, por la mañana, desmontamos los sensores y los datos de la tarjeta de memoria se envían a un neurofisiólogo que emite un informe.

R.En el caso de que la persona duerma sola y no tengamos claro el diagnóstico, entonces hacemos una poligrafía respiratoria, utilizando preferentemente tecnología de mínimo contacto. Esta prueba consiste en un sensor pegado en el cuello del paciente, un anillo en el dedo y un móvil. Al igual que la mencionada anteriormente, esta emite un informe de si el paciente padece Apnea Obstructiva del Sueño de carácter leve, moderado o severo.

P.¿Con estos informes se puede poner tratamiento ya?

R.-Se puede. De hecho, en los casos leves y moderados, el dentista formado puede determinar qué tipo de aparato podría colocar al paciente.

R.Sin embargo, en nuestra unidad, no lo hacemos así, debido a que con las dos pruebas (polisomnografía y poligrafía) sabemos que la persona ronca y tiene AOS leve, moderado o severo, pero no a qué nivel es el colapso ni qué tipo de colapso padece y esto nos lleva a hacer un tratamiento de “tanteo”, es decir si no va bien, avanzo un milímetro más y después otro, pero incluso según el cierre podría estar contraindicado un tratamiento con férulas.

P.-Entonces, ¿cuál es el procedimiento?

R.-El primer paso es la exploración de la nariz y la vía aérea superior a cargo de un otorrino con el paciente despierto. Más tarde, se hace con este ya dormido con sueño inducido por fármacos, que realiza un médico especialista.

Existe una perfecta coordinación entre todo el equipo de esta unidad.

R.En este sentido, es importante destacar que la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño de nuestra clínica cuenta con todos los medios materiales y humanos para una exploración segura y de calidad, tal es así que está homologada por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

R.También disponemos de medios propios, que fabrican una empresa de ingeniería de la zona: 3Dalia, de Jerez de la Frontera. Se trata de un calibrador, patentado por la citada empresa, que nos permite durante la exploración del colapso hacer avances milimétricos hasta que el otorrino considera que por la vía aérea superior pasa el aire.

La clínica cuenta con todos los medios materiales y humanos para una exploración segura y de calidad”

R.En resumen, la perfecta coordinación entre el otorrino, la inducción del sueño y el dentista, que es quien maneja el calibrador durante la exploración, nos permite hacer un diagnóstico preciso del nivel o niveles del colapso, así como seleccionar específicamente para cada paciente el avance mandibular con el que podrá mejorar. Esto es medicina personalizada.

P.-Una vez establecido el diagnóstico, ¿en qué consiste el tratamiento?

R.-Determinada la posición terapéutica, el paciente puede necesitar una de estas soluciones: la colocación de una férula que mantengan el avance mandibular mientras el paciente duerme, el uso de una CPAP para dormir, que introduce aire en los pulmones venciendo la obstrucción, y una combinación de ambas soluciones, que permite bajar la presión de la máquina antes mencionada y hacer que el paciente la tolere mejor.

R.También se puede contemplar añadir el uso del láser para tratar el velo del paladar en aquellos casos donde este ha aumentado de tamaño. Esto permite en el caso de los ronquidos disminuir su intensidad y en algunos casos incluso hacerlos desaparecer.

Una de las pruebas que se realizan en este centro.

R.Y, por último, existe la opción de que el paciente deba ser tratado por un endocrino y un nutricionista, ya que la obesidad es un problema agravante en la apnea.

P.-Finalmente, ¿qué proyectos tiene Clínica Díaz López respecto a esta Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de la AOS?

R.-El primero sería continuar en la mejora de herramientas que permitan depurar la técnica existente, para ello contamos con un proyecto en el que se unen el INIBICA (Instituto de Investigación Biomédica) de la Universidad de Cádiz (UCA), con 3DALIA y una empresa de ámbito europeo: CORUS. Juntos vamos a validar nuevos aparatos que aumentan la precisión de nuestras mediciones y por tanto de nuestros tratamientos.

R.Asimismo, actualmente, la odontóloga Laura Díaz López está desarrollando su tesis doctoral en la UCA sobre estas investigaciones y, de cara a un futuro más lejano, estamos trabajando en la creación de un centro de formación en las instalaciones de la clínica.

R.Por último quisiera poner de relevancia que, para alcanzar estos logros, es imprescindible el trabajo que realizan los equipos interdisciplinarios, formados por médicos de familia, pediatras, neumólogos, endocrinos, etcétera. Así, se consiguen diagnósticos precisos y tratamientos personalizados.