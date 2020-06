Este domingo vuelve el Ecomercado al Parque de los Toruños

El Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida sigue recuperando la normalidad mediante la incorporación de actividades que quedaron suspendidas a mediados de marzo, al decretarse el Estado de Alarma como consecuencia de la pandemia del Covid-19, obligando a cerrar el recinto y anular toda la actividad planificada.

Una vez reabierto el parque para el paseo y la práctica de deportes, recuperado el alquiler de bicicletas y preparándose para volver a ofrecer lo antes posible otros servicios, como las visitas guiadas, el alquiler de embarcaciones o los campamentos, la próxima actividad que se incorpora a la agenda es el Ecomercado que organiza la Red Agroecológica de Cádiz (RAC), y que se venía celebrando el primer domingo de cada mes, en los aledaños de la Casa de los Toruños.

Los organizadores del Ecomercado han decidido, con las debidas autorizaciones, volver a convocar esta actividad, que tendrá lugar el domingo, día 7, entre las 11.00 y las 15.00 horas. El mercadillo se ha rediseñado para adaptarse a las medidas de seguridad impuestas por la actual situación y a las recomendaciones que dicta la autoridad sanitaria.

La RAC quiere, con esta iniciativa, contribuir de nuevo al suministro de alimentos saludables y de calidad a la población, a la vez que fomentar el consumo y la economía local ante el momento de crisis que sigue al estado de alarma. Pero de una manera responsable, por lo que el ecomercado se ha rediseñado, de manera que temporalmente dejará de ser un espacio de ocio y esparcimiento para convertirse en un lugar solo para aprovisionamiento de alimentos al aire libre, donde se podrán realizar compras a productores locales.

Por ello, se aplicarán medidas como un punto de acceso y otro de salida, un circuito de una sola dirección, señales para mantener la distancia de seguridad entre personas y evitar aglomeraciones, y control de aforo del recinto, en el que será obligatorio el uso de mascarillas. La zona de restauración no dispondrá de las habituales terrazas, por lo que los productos sólo podrán adquirirse para llevar, no para consumir in situ.

Como es habitual, todos los productos que se oferten son ecológicos o del Sistema Participativo de Garantía (SPG) de la RAC y los productores disponen del certificado que lo corrobora. Todos ellos son de la provincia de Cádiz, salvo uno que procede de Lebrija, localidad cercana al territorio gaditano.

En esta primera edición del ecomercado tras el Covid-19 habrá panadería y bollería salada de Tarifa y de Jerez; hortalizas de Medina Sidonia, Vejer de la Frontera, Villamartín, Castellar de la Frontera y Lebrija; miel de Cuartillos (Jerez), conservas artesanas de El Puerto de Santa María, tapas ecoveganas de Los Barrios, aceite de Torremelgarejo (Jerez), quesos de Tarifa y cerveza artesana de Jerez, entre otros productos.