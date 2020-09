Los divorcios bajan un 58,5% en Cádiz durante los primeros meses de la pandemia

El impacto de la crisis sanitaria causada por el Covid-19 también se ha hecho notar en las demandas de disolución matrimonial presentadas en el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización de la actividad judicial. El número de total de demandas de disolución matrimonial -tanto separaciones como divorcios- se redujo en la provincia de Cádiz en un 58,5% respecto al segundo trimestre de 2019, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

La desescalada escalonada en la Administración de Justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales, puntualiza en CGPJ en un comunicado.

Así, en el segundo trimestre de este año, 494 gaditanos pusieron fin a su relación sentimental frente a los 844 que lo hicieron en el mismo periodo de 2019. De esas 494 rupturas, 234 fueron divorcios consensuados, 227 divorcios no consensuados, 24 se registraron como separaciones consensuadas y 9 como separaciones no consensuadas. No hubo ninguna nulidad matrimonial.

Estos números están muy por debajo de los que se contabilizaron en el segundo trimestre de 2019, que sumó 411 divorcios consensuados, 374 divorcios no consensuados, 30 separaciones consensuadas y 29 separaciones no consensuadas. En este segundo trimestre de 2019 hubo una única nulidad matrimonial.

Cádiz sigue así una tendencia que se ha generalizado en toda la comunidad andaluza, en tanto que los divorcios y separaciones disminuyeron en la región durante abril, mayo y junio un 39,1% respecto a esos mismos meses de 2019.

También todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han experimentado en la provincia gaditana importantes disminuciones respecto al segundo trimestre del año 2019.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas entre abril, mayo y junio de 2020 han sido 48 frente a las 76 que se tramitaron en el segundo trimestre de 2019. Lo mismo ha ocurrido con las medidas no consensuadas, que han pasado de 325 a 212.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas no han variado especialmente en los trimestres analizados (148 en 2020 y 149 en 2019) mientras que las no consensuadas sí han experimentando un notable descenso: 272 en el segundo trimestre de 2019 frente a las 191 del mismo trimestre de 2020.