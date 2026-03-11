Diputación destina 20 millones a las obras de emergencia en las carreteras de Cádiz

“Responsabilidad, compromiso y diligencia”. Estas son las premisas con las que la Diputación ha trabajado en el último mes para hacer frente a los múltiples daños que el tren de borrascas que asoló Cádiz en el mes de febrero provocó en las carreteras de la red provincial. La presidenta Almudena Martínez, acompañada por el diputado responsable del Área de Cooperación, Javier Bello, y los responsables técnicos del Servicio de Carreteras, Jesús Sevilla y José Antonio Cano, ha hecho balance de las decisiones adoptadas con carácter urgente para paliar esta complicada situación a la que se han tenido que enfrentar muchos pueblos de la provincia, que han visto cómo se veían afectadas las comunicaciones en su entorno.

Como dato más significativo, Martínez del Junco ha expuesto que en sólo un mes, entre el 4 de febrero y el 5 de marzo, la Diputación ha destinado más de 16,5 millones de euros (16.597.110 euros) de inversión pública en la adjudicación de contratos de emergencia para arreglar los daños en la red provincial. Esta cifra alcanzará los 20 millones de euros a lo largo del mes de marzo, cuando está previsto que se decreten las últimas dos obras de emergencia pendientes por el momento, fruto de la evaluación técnica del impacto del tren de borrascas en la red provincial de carreteras. Se trataría de la CA-9101 Olvera-Coripe y la CA-4107 de Torrecera a Paterna -que sumarán otros más de 3 millones de euros-.

23 CONTRATOS ADJUDICADOS

Gracias a la inversión movilizada por la Diputación ya se ha comenzado a trabajar en la restitución de los daños de 19 carreteras, la mayoría de ellas (13) en la comarca de la Sierra. Todas estas obras de emergencia están decretadas; la mayoría han empezado, físicamente, a ejecutarse y las que faltan lo harán en los próximos días.

A estos contratos de emergencia para arreglar los daños y reconstruir vías dañadas hay que sumar otros de servicios y de asistencia técnica. En total, en 30 días, han sido 23 los contratos adjudicados por la Diputación para restituir lo antes posible la normalidad en las comunicaciones.

Almudena Martínez ha explicado que estas actuaciones se enmarcan en la primera respuesta inmediata que se ha dado desde el Gobierno provincial “desde el minuto uno de las borrascas”, y se añaden a la movilización de las cuatro brigadas de mantenimiento de carreteras de las que dispone la Diputación en el conjunto de la provincia y al contrato anual de equipos extraordinarios para la conservación de la red.

FINALIZACIÓN: ALREDEDOR DE SEPTIEMBRE

Según las previsiones que maneja el Servicio de Carreteras de la Diputación, se calcula que en septiembre estarán arreglados prácticamente todos los daños causados por las lluvias en la red provincial, salvo alguna actuación excepcional que pueda requerir más tiempo por su complejidad técnica. En cualquier caso, ha insistido la presidenta, “todas estas obras corresponden a las emergencias detectadas hasta ahora. Estamos en constante monitoreo y evaluación de las carreteras por si nos encontramos patologías nuevas”.

En estos momentos permanecen cortadas 17 carreteras de la red provincial. En unos días se abrirán a la circulación la CA-9109, que une Algodonales con Olvera, y la CA-9100, que conecta la A-384 con la carretera de las Madrigueras, también en Algodonales. En las demás se continúa trabajando para poder abrirlas cuanto antes. Se prevé que de cara al próximo periodo de movilidad intensa que se espera en Cádiz, con la llegada de la Semana Santa, queden solo 11 carreteras cortadas. En cualquier caso, no hay ya ningún municipio incomunicado en toda la provincia. En el peor momento del tren de borrascas llegaron a verse afectadas de alguna manera 51 carreteras, del total de 110 que componen la red provincial. Esto tuvo un impacto directo en 30 municipios o barriadas rurales de la provincia (el 67%).

Tanto Almudena Martínez como el diputado Javier Bello han coincidido en mostrar su agradecimiento a las brigadas de carreteras de la Diputación, con unos 40 operarios que “han puesto su vida en juego para mejorar la vida de los gaditanos”, mérito más que suficiente para que el próximo 19 de marzo se les entregue la Medalla de la Provincia.

MONTANTE POR CARRETERAS

CA-9102. Carretera de Olvera por la A-384. 361.263 euros.

CA-8104 y CA-8105. Carretera La Albuera y Carretera de acceso a Los Hurones. 947.944 euros.

CA-6107 y CA-6104. Carretera Algar-El Bosque y carretera de Arcos a Algar. 1.048.452 euros.

CA-9114. Carretera de Ventas Nuevas. 272.067 euros.

CA-9107. Carretera de Lora, de acceso a Alcalá del Valle. 966.897 euros.

CA-8102. Carretera de Prado del Rey a Zahara de la Sierra. 466.668 euros.

CA-9113. Carretera Setenil-El Gastor. 1.751.084 euros + 235.216 euros (dos actuaciones).

CA-9104. De Grazalema a Zahara de la Sierra. 894.864 euros.

CA-9106 y CA-9108. Carretera de acceso a Torre Alháquime desde la A-384 y Carretera de Romaila. 950.192 euros.

CA-9208. Carretera El Cobre (Algeciras). 318.358 euros.

CA-9207. Los Barrios-Estación de San Roque. 312.003 euros.

CA-9118. Carretera de acceso a Setenil. 266.445 euros.

CA-9120. Carretera que une Setenil con Torre Alháquime. 2.303.758 euros.

CA-8201. Jimena-Puerto Galis. 2.084.930 euros.

CA-5200. Carretera de Pajarete (conecta San José del Valle, Paterna y Alcalá de los Gazules). 309.867 euros.

CA-3110. Carretera La Ina I (Jerez). 632.773 euros.

CA-9101 y CA-4105. Carretera Olvera-Coripe y carretera de Torrecera a Paterna. Pendientes de adjudicación. Inversión prevista: unos 3 millones de euros.