Diputación contrata el arreglo de otras seis carreteras de la Sierra de Cádiz por 4,7 millones

La Diputación de Cádiz continúa contratando reparaciones en las carreteras de la red provincial que han sufrido severos desperfectos tras la reciente sucesión de borrascas. A través del Área de Cooperación, que coordina Javier Bello, se está articulando el procedimiento más ágil que ampara la Ley de Contratos del Sector Público y que permite declarar –vía decreto- la emergencia de las actuaciones. Entre las nuevas contrataciones se incluyen intervenciones en seis carreteras localizadas en la Sierra de Cádiz y que suman una inversión de 4.782.964 euros.

Destaca, por la magnitud de su presupuesto, el contrato para reparar los daños en varios puntos kilométricos de la CA-9113 que enlaza los municipios de El Gastor y Setenil. Se cifra en 1,6 millones de euros y contempla la restitución de la vialidad en una calzada que sufrió roturas en diferentes puntos por deslizamientos de ladera. Esta vía comprende un tramo cerrado al tráfico, entre los puntos kilométricos cero y 4, si bien mantiene un desvío habilitado a través de la CA-9111 conocida como Carril del Duende. Esta actuación ha sido adjudicada a Construcciones Garrucho SA.

Para esta misma carretera, la CA-9113, se ha encargado a la empresa Guadaira Servicios Ambientales SL una intervención específica para arreglar los desperfectos existentes en el punto kilométrico 2,5. Dispone de un presupuesto de 235.216 euros. También se localiza en el término de El Gastor otra de las actuaciones contratadas, concretamente en la CA-9114, de Ventas Nuevas; en esta vía se ha encargado, a la empresa Red de Innovación y Obras SL, los trabajos de contención de laderas y reducción del riesgo de caída de árboles. Para este cometido se consigna un presupuesto de 259.567 euros.

A la empresa Rialsa SL se ha encargado la reparación de la CA-9104, que enlaza Grazalema con Zahara de la Sierra a través del puerto montañoso de Las Palomas. Esta vía, cortada al tráfico, registró un corrimiento de tierra con rotura de calzada. La cobertura económica para esta intervención se cifra en 861.529 euros.

Otra de las comunicaciones viarias de Zahara de la Sierra, la CA-8102 que conecta con Prado del Rey, también se ha contratado, en concreto a la sociedad Iter Trivium SLU conforme a un presupuesto de 449.862 euros. Con este respaldo económico de Diputación se afrontará la corrección de los deslizamientos sufridos en esta carretera, además de estabilizar taludes y reparar firmes.

Alcalá del Valle es otro de los destinos de esta respuesta de Diputación. La antigua carretera de Lora, la CA-9107, tuvo que clausurarse al tráfico por un deslizamiento de ladera que provocó la pérdida de la plataforma en el punto kilométrico 0,5. Para corregir este desperfecto y estabilizar los taludes se destina un presupuesto de 939.672 euros. La empresa Manuel Alba SA afrontará esta reparación.

En esta relación de obras inaplazables también consta el arreglo de la CA-9102, que permite el acceso a Olvera desde la autonómica A-384. Para recuperar las prestaciones de esta carretera, en condiciones de seguridad vial, se dedican 352.763 euros. La empresa Geocaminos SA materializará esta reparación.

El PSOE exige que arregle urgentemente la CA-9115 en Alcalá del Valle

Javier Pizarro Ruiz, portavoz del PSOE en la Diputación de Cádiz y Verónica Cubiles, diputada provincial de la Sierra, visitaron este viernes el municipio de Alcalá del Valle para reivindicar nuevamente que la Diputación de Cádiz se ocupe del arreglo de la CA- 9115.

Javier Pizarro ha recordado a la presidenta de la Diputación que cuando él era diputado con competencias en carreteras en la legislatura pasada dejó en licitación un plan de carreteras en el que se incluía el arreglo de esta vía en cuestión.

Posteriormente, en esta legislatura se ha solicitado en reiteradas ocasiones, la última en el pleno telemático del mes de enero donde se reivindicó el arreglo de la misma, ya que el desbordamiento del arroyo Fresnedilla hace que se inunde la carretera y las personas que residen en esa zona queden aisladas. Esta situación se da en el punto kilométrico limítrofe con la provincia de Málaga, lo que también impide la conexión con esa provincia.

Este panorama de abandono es el que los vecinos han trasladado en varias ocasiones al portavoz del PSOE en Alcalá del Valle, José Antonio Narváez, quien considera que “la situación es muy preocupante por reiterada y por lo que ya no es noticia, es la normalidad cada vez que llueve, situación que se ha visto agravada por las recientes borrascas”.

Javier Pizarro y Verónica Cubiles piden a la presidenta de Diputación que "actúe con rapidez y eficacia, que ya llevan tres años en el gobierno de la Diputación y no vale escudarse en el pasado ya que se encontraron con un plan de carreteras con licitaciones de obras para comenzar a intervenir en muchas carreteras de la provincia y no se sabe qué han hecho con el mismo”.